https://ria.ru/20231025/konferentsiya-1905129449.html

На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта обсудили ИИ

На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта обсудили ИИ - РИА Новости, 25.10.2023

На Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта обсудили ИИ

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) провел сессию по использованию искусственного интеллекта при выходе на зарубежные поставки на полях Всероссийской... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:03

2023-10-25T13:03

2023-10-25T13:03

экономика

технологии

новосибирск

российский экспортный центр (рэц)

ии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) провел сессию по использованию искусственного интеллекта при выходе на зарубежные поставки на полях Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Новосибирске в среду."Участники поделились своим опытом использования ИИ для решения задач внешнеэкономической деятельности и обсудили перспективы развития современных технологий", - говорится в сообщении центра.Там уточняется, что ряд компаний-экспортеров уже используют новые возможности для решения практических задач. Например, с помощью искусственного интеллекта они проводят маркетинговые исследования внешних рынков, находят партнеров за рубежом и выстраивают с ними эффективную коммуникацию на их языке, разрабатывают дизайн упаковки товара, учитывающий менталитет иностранных потребителей.На вопрос о том, сможет ли искусственный интеллект в дальнейшем заменить профессионалов в сфере ВЭД, в том числе работающих в системе господдержки экспорта, участники ответили однозначно - технологии упрощают нашу жизнь, но заменить человека и его опыт, приобретённый на собственных ошибках, пока не в силах."С 2022 года мы и наши партнеры стали использовать искусственный интеллект для решения как простых, так сложных задач, на которые ранее уходили месяцы: от анализа внешних рынков для формирования международной стратегии, до оценки и распознавания эмоций в разговорах с клиентами и оптимизации логистического маршрута. Мы за осознанное использование новых технологий, за их целесообразность, эффективность и за синергию, а не замену людей", - отметил предприниматель, ментор технологических компаний Сергей Верещака.Аналогичное мнение высказал и сооснователь академии по применению искусственного интеллекта Сергей Кобелев – ИИ рано претендовать на замену человека в работе."Хайп вокруг искусственного интеллекта скоро утихнет, и во фронтальное внимание выйдут компании, которые стратегически и без шума интегрировали AI в свои бизнес-процессы. Основной фокус здесь на образовании и вовлечении сотрудников в понимание и использование этих технологий. Это создает устойчивую основу для долгосрочного применения AI и минимизирует риски его непродуктивного использования", - прокомментировал Кобелев.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проходит в Новосибирске с 23 октября. Это федеральное мероприятие, которое Российский экспортный центр ежеквартально проводит в регионах. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Группы Российского экспортного центра.

https://ria.ru/20231024/novosibirsk-1904869569.html

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новосибирск

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, новосибирск, российский экспортный центр (рэц), ии