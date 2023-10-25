https://ria.ru/20231025/komleskhoz-1905230914.html

Спрос на онлайн-услуги комлесхоза МО вырос на 19% с начала года

Спрос на онлайн-услуги комлесхоза МО вырос на 19% с начала года - РИА Новости, 25.10.2023

Спрос на онлайн-услуги комлесхоза МО вырос на 19% с начала года

Востребованность онлайн-услуг комлесхоза Московской области выросла с начала 2023 года. Жители региона направили на электронное рассмотрение 22,8 тысячи пакетов РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:42

2023-10-25T18:42

2023-10-25T18:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Востребованность онлайн-услуг комлесхоза Московской области выросла с начала 2023 года. Жители региона направили на электронное рассмотрение 22,8 тысячи пакетов документов, что на 19,4% больше прошлогодних показателей, сообщил телеканал “360”.По словам зампредседателя правительства региона Георгия Филимонова, такая цифровизация позволяет упростить процесс подачи документов и существенно сэкономить на этом время.Отмечается, что в текущем году самыми популярными услугами регионального комлесхоза стали прием лесных деклараций, подача отчетов об использовании лесов и оформление сведений государственного лесного реестра.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)