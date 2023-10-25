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Спрос на онлайн-услуги комлесхоза МО вырос на 19% с начала года
Спрос на онлайн-услуги комлесхоза МО вырос на 19% с начала года - РИА Новости, 25.10.2023
Спрос на онлайн-услуги комлесхоза МО вырос на 19% с начала года
Востребованность онлайн-услуг комлесхоза Московской области выросла с начала 2023 года. Жители региона направили на электронное рассмотрение 22,8 тысячи пакетов РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:42
2023-10-25T18:42
2023-10-25T18:42
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Востребованность онлайн-услуг комлесхоза Московской области выросла с начала 2023 года. Жители региона направили на электронное рассмотрение 22,8 тысячи пакетов документов, что на 19,4% больше прошлогодних показателей, сообщил телеканал “360”.По словам зампредседателя правительства региона Георгия Филимонова, такая цифровизация позволяет упростить процесс подачи документов и существенно сэкономить на этом время.Отмечается, что в текущем году самыми популярными услугами регионального комлесхоза стали прием лесных деклараций, подача отчетов об использовании лесов и оформление сведений государственного лесного реестра.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)