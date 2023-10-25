https://ria.ru/20231025/kolesa-1905056329.html
Российским автомобилистам рассказали, когда надо покупать резину
Российским автомобилистам рассказали, когда надо покупать резину - РИА Новости, 25.10.2023
Российским автомобилистам рассказали, когда надо покупать резину
Многие российские автомобилисты, желая сэкономить, совершают серьезную ошибку при покупке шин, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T02:10
2023-10-25T02:10
2023-10-25T02:10
авто
ян хайцеэр
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Многие российские автомобилисты, желая сэкономить, совершают серьезную ошибку при покупке шин, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik он рассказал, когда надо приобретать новые покрышки.Осенью летняя резина стоит дешевле, чем весной, а цены на зимние шины, наоборот, повышаются, отметил Хайцеэр. Однако покупать покрышки следует непосредственно перед началом сезона, в котором вы планируете их использовать, уверен эксперт."Надо помнить, что автомобильная резина служит примерно пять лет, вне зависимости от того, используете вы ее или нет. Со временем она приходит в негодность, она "дубеет" и теряет эластичные свойства", – объяснил Хайцеэр.По его словам, срок эксплуатации шин увеличится, если установить их на автомобиль сразу после покупки.Зимнюю резину автоэксперт рекомендует покупать к ноябрю, с учетом российского климата."Приобретать зимние покрышки тоже надо не заранее, а прямо перед сезоном. Хотя задуматься об этом стоило раньше. У автолюбителей должно быть время на поиск и выбор зимней резины, между тем ноябрь – это уже вполне себе зима", – заключил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20231023/avtomobil-1904587714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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авто, ян хайцеэр
Российским автомобилистам рассказали, когда надо покупать резину
Автоэксперт Хайцеэр посоветовал покупать зимнюю резину к ноябрю
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Многие российские автомобилисты, желая сэкономить, совершают серьезную ошибку при покупке шин, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В интервью радио Sputnik
он рассказал, когда надо приобретать новые покрышки.
Осенью летняя резина стоит дешевле, чем весной, а цены на зимние шины, наоборот, повышаются, отметил Хайцеэр. Однако покупать покрышки следует непосредственно перед началом сезона, в котором вы планируете их использовать, уверен эксперт.
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"Надо помнить, что автомобильная резина служит примерно пять лет, вне зависимости от того, используете вы ее или нет. Со временем она приходит в негодность, она "дубеет" и теряет эластичные свойства", – объяснил Хайцеэр.
По его словам, срок эксплуатации шин увеличится, если установить их на автомобиль сразу после покупки.
Зимнюю резину автоэксперт рекомендует покупать к ноябрю, с учетом российского климата.
"Приобретать зимние покрышки тоже надо не заранее, а прямо перед сезоном. Хотя задуматься об этом стоило раньше. У автолюбителей должно быть время на поиск и выбор зимней резины, между тем ноябрь – это уже вполне себе зима", – заключил Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik.
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