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Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
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18:27 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/koalitsiya-1905228803.html
Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС
Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС
Источник в ЕС не исключил, что лидеры союза на саммите 26-27 октября могут обсудить предложение президента Франции Эммануэля Макрона о коалиции против ХАМАС. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:27
2023-10-25T18:27
в мире
франция
эммануэль макрон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ицхак герцог
евросоюз
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры союза на саммите 26-27 октября могут обсудить предложение президента Франции Эммануэля Макрона о коалиции против ХАМАС. "Если президент Макрон захочет предложить это для обсуждения, я уверен, что лидеры с готовностью это сделают", - сказал он. Во вторник французский лидер прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС по аналогии с коалицией против ИГИЛ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
франция
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в мире, франция, эммануэль макрон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ицхак герцог, евросоюз, хамас, биньямин нетаньяху
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ицхак Герцог, Евросоюз, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху
Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС

На саммите ЕС могут обсудить предложение Макрона по коалиции против ХАМАС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у здания Европарламента в Страсбурге
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры союза на саммите 26-27 октября могут обсудить предложение президента Франции Эммануэля Макрона о коалиции против ХАМАС.
"Если президент Макрон захочет предложить это для обсуждения, я уверен, что лидеры с готовностью это сделают", - сказал он.
Во вторник французский лидер прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС по аналогии с коалицией против ИГИЛ*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
 
В миреФранцияЭммануэль МакронИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИцхак ГерцогЕвросоюзХАМАСБиньямин Нетаньяху
 
 
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