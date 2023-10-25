https://ria.ru/20231025/koalitsiya-1905228803.html
Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС
Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС
Источник в ЕС не исключил, что лидеры союза на саммите 26-27 октября могут обсудить предложение президента Франции Эммануэля Макрона о коалиции против ХАМАС. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:27
2023-10-25T18:27
2023-10-25T18:27
в мире
франция
эммануэль макрон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ицхак герцог
евросоюз
хамас
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что лидеры союза на саммите 26-27 октября могут обсудить предложение президента Франции Эммануэля Макрона о коалиции против ХАМАС. "Если президент Макрон захочет предложить это для обсуждения, я уверен, что лидеры с готовностью это сделают", - сказал он. Во вторник французский лидер прибыл с визитом в Израиль для встречи с премьером страны Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. На совместной с Нетаньяху пресс-конференции Макрон выступил с предложением создать коалицию по борьбе с ХАМАС по аналогии с коалицией против ИГИЛ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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в мире, франция, эммануэль макрон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ицхак герцог, евросоюз, хамас, биньямин нетаньяху
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ицхак Герцог, Евросоюз, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху
Источник: на саммите ЕС могут обсудить идею Макрона о коалиции против ХАМАС
На саммите ЕС могут обсудить предложение Макрона по коалиции против ХАМАС