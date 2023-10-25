https://ria.ru/20231025/khimprovokatsii-1905240024.html

Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России

Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России - РИА Новости, 25.10.2023

Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России

Киевский режим при поддержке Вашингтона и его союзников ведет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против ВС РФ, Москва требует от... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:16

2023-10-25T19:16

2023-10-25T19:41

россия

вашингтон (штат)

киев

фернандо ариас

константин гаврилов

вооруженные силы украины

обсе

организация по запрещению химического оружия

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ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Киевский режим при поддержке Вашингтона и его союзников ведет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против ВС РФ, Москва требует от государств-участников ОБСЕ дать этим действиям категорическую оценку, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Осознавая, что ситуацию на поле боя не удаётся изменить в пользу ВСУ коренным образом, киевский режим при поддержке Вашингтона и его сателлитов осуществляет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против Вооруженных Сил Российской Федерации в нарушение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат напомнил, что российская сторона уже информировала ФСОБ о том, что в марте текущего года стало известно об американской поставке Киеву химических веществ временно выводящего действия Би-Зет, Си-Эс и Си-Ар, шрапнельных боеприпасов для доставки жидких рецептур раздражающего действия и широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты от токсичных химикатов. Кроме того, Гаврилов отметил, что в текущем месяце Генеральному директору Техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу были переданы материалы по итогам анализа изъятых в условиях боевых действиях в районе населенного пункта Работино Запорожской области проб с двух мест применения украинскими боевиками и иностранными наемниками хлорацетофенона в смеси с хлорпикрином. Дипломат добавил, что российские военные биологи получают подтверждения применения украинскими спецслужбами против российских военнослужащих и представителей администраций новых регионов России таких веществ, как рицин, аналогов Би-Зет, синильной кислоты и ее соли. "Требуем от государств-участников ОБСЕ дать упомянутым действиям категорическую оценку в контексте принятых главами их государств и правительств Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение (1994 г.). Призываем оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсичными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины и иностранными наёмниками химически опасных объектов в военных целях", - заявил Гаврилов. Он также отметил, что "в противном случае киевский режим и его кураторы должны досконально изучить положения российской военной доктрины, которая четко очерчивает реакцию России на применение против нее оружия массового уничтожения".

https://ria.ru/20231025/feyk-1905068220.html

https://ria.ru/20231017/khimikaty-1903461590.html

россия

вашингтон (штат)

киев

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россия, вашингтон (штат), киев, фернандо ариас, константин гаврилов, вооруженные силы украины, обсе, организация по запрещению химического оружия