Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России
Гаврилов: Киев вместе с Вашингтоном готовит опасные химпровокации против ВС РФ
Константин Гаврилов. Архивное фото
ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Киевский режим при поддержке Вашингтона и его союзников ведет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против ВС РФ, Москва требует от государств-участников ОБСЕ дать этим действиям категорическую оценку, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"Осознавая, что ситуацию на поле боя не удаётся изменить в пользу ВСУ коренным образом, киевский режим при поддержке Вашингтона и его сателлитов осуществляет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против Вооруженных Сил Российской Федерации в нарушение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Дипломат напомнил, что российская сторона уже информировала ФСОБ о том, что в марте текущего года стало известно об американской поставке Киеву химических веществ временно выводящего действия Би-Зет, Си-Эс и Си-Ар, шрапнельных боеприпасов для доставки жидких рецептур раздражающего действия и широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты от токсичных химикатов.
Кроме того, Гаврилов отметил, что в текущем месяце Генеральному директору Техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу были переданы материалы по итогам анализа изъятых в условиях боевых действиях в районе населенного пункта Работино Запорожской области проб с двух мест применения украинскими боевиками и иностранными наемниками хлорацетофенона в смеси с хлорпикрином. Дипломат добавил, что российские военные биологи получают подтверждения применения украинскими спецслужбами против российских военнослужащих и представителей администраций новых регионов России таких веществ, как рицин, аналогов Би-Зет, синильной кислоты и ее соли.
«
"Требуем от государств-участников ОБСЕ дать упомянутым действиям категорическую оценку в контексте принятых главами их государств и правительств Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение (1994 г.). Призываем оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсичными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины и иностранными наёмниками химически опасных объектов в военных целях", - заявил Гаврилов.
Он также отметил, что "в противном случае киевский режим и его кураторы должны досконально изучить положения российской военной доктрины, которая четко очерчивает реакцию России на применение против нее оружия массового уничтожения".