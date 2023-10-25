Рейтинг@Mail.ru
Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:16 25.10.2023 (обновлено: 19:41 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/khimprovokatsii-1905240024.html
Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России
Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России - РИА Новости, 25.10.2023
Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России
Киевский режим при поддержке Вашингтона и его союзников ведет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против ВС РФ, Москва требует от... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:16
2023-10-25T19:41
россия
вашингтон (штат)
киев
фернандо ариас
константин гаврилов
вооруженные силы украины
обсе
организация по запрещению химического оружия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243181_0:284:2019:1420_1920x0_80_0_0_7381d67f1540a7ba11502e5338a79655.jpg
ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Киевский режим при поддержке Вашингтона и его союзников ведет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против ВС РФ, Москва требует от государств-участников ОБСЕ дать этим действиям категорическую оценку, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Осознавая, что ситуацию на поле боя не удаётся изменить в пользу ВСУ коренным образом, киевский режим при поддержке Вашингтона и его сателлитов осуществляет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против Вооруженных Сил Российской Федерации в нарушение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Дипломат напомнил, что российская сторона уже информировала ФСОБ о том, что в марте текущего года стало известно об американской поставке Киеву химических веществ временно выводящего действия Би-Зет, Си-Эс и Си-Ар, шрапнельных боеприпасов для доставки жидких рецептур раздражающего действия и широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты от токсичных химикатов. Кроме того, Гаврилов отметил, что в текущем месяце Генеральному директору Техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу были переданы материалы по итогам анализа изъятых в условиях боевых действиях в районе населенного пункта Работино Запорожской области проб с двух мест применения украинскими боевиками и иностранными наемниками хлорацетофенона в смеси с хлорпикрином. Дипломат добавил, что российские военные биологи получают подтверждения применения украинскими спецслужбами против российских военнослужащих и представителей администраций новых регионов России таких веществ, как рицин, аналогов Би-Зет, синильной кислоты и ее соли. "Требуем от государств-участников ОБСЕ дать упомянутым действиям категорическую оценку в контексте принятых главами их государств и правительств Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение (1994 г.). Призываем оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсичными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины и иностранными наёмниками химически опасных объектов в военных целях", - заявил Гаврилов. Он также отметил, что "в противном случае киевский режим и его кураторы должны досконально изучить положения российской военной доктрины, которая четко очерчивает реакцию России на применение против нее оружия массового уничтожения".
https://ria.ru/20231025/feyk-1905068220.html
https://ria.ru/20231017/khimikaty-1903461590.html
россия
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905243181_243:183:2019:1515_1920x0_80_0_0_7aed2db7be7b31c471cc0021acfb5627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), киев, фернандо ариас, константин гаврилов, вооруженные силы украины, обсе, организация по запрещению химического оружия
Россия, Вашингтон (штат), Киев, Фернандо Ариас, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, Организация по запрещению химического оружия
Гаврилов рассказал, что готовит Киев при поддержке Вашингтона для ВС России

Гаврилов: Киев вместе с Вашингтоном готовит опасные химпровокации против ВС РФ

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 окт - РИА Новости. Киевский режим при поддержке Вашингтона и его союзников ведет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против ВС РФ, Москва требует от государств-участников ОБСЕ дать этим действиям категорическую оценку, заявил в среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«
"Осознавая, что ситуацию на поле боя не удаётся изменить в пользу ВСУ коренным образом, киевский режим при поддержке Вашингтона и его сателлитов осуществляет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против Вооруженных Сил Российской Федерации в нарушение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил Гаврилов, выступая в среду на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Марочко сообщил о подготовке Киевом информационной провокации против России
25 октября, 07:04
Дипломат напомнил, что российская сторона уже информировала ФСОБ о том, что в марте текущего года стало известно об американской поставке Киеву химических веществ временно выводящего действия Би-Зет, Си-Эс и Си-Ар, шрапнельных боеприпасов для доставки жидких рецептур раздражающего действия и широкой номенклатуры средств индивидуальной защиты от токсичных химикатов.
Кроме того, Гаврилов отметил, что в текущем месяце Генеральному директору Техсекретариата ОЗХО Фернандо Ариасу были переданы материалы по итогам анализа изъятых в условиях боевых действиях в районе населенного пункта Работино Запорожской области проб с двух мест применения украинскими боевиками и иностранными наемниками хлорацетофенона в смеси с хлорпикрином. Дипломат добавил, что российские военные биологи получают подтверждения применения украинскими спецслужбами против российских военнослужащих и представителей администраций новых регионов России таких веществ, как рицин, аналогов Би-Зет, синильной кислоты и ее соли.
«
"Требуем от государств-участников ОБСЕ дать упомянутым действиям категорическую оценку в контексте принятых главами их государств и правительств Принципов ОБСЕ, регулирующих нераспространение (1994 г.). Призываем оказать влияние на киевский режим и принять меры по недопущению провокаций с токсичными химикатами и использования вооруженными формированиями Украины и иностранными наёмниками химически опасных объектов в военных целях", - заявил Гаврилов.
Он также отметил, что "в противном случае киевский режим и его кураторы должны досконально изучить положения российской военной доктрины, которая четко очерчивает реакцию России на применение против нее оружия массового уничтожения".
78-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Россия призывает ООН не допустить украинских провокаций с химикатами
17 октября, 21:11
 
РоссияВашингтон (штат)КиевФернандо АриасКонстантин ГавриловВооруженные силы УкраиныОБСЕОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала