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В атаке на Израиль участвовал не только ХАМАС, утверждает журналист Херш - РИА Новости, 25.10.2023
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01:16 25.10.2023 (обновлено: 05:34 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/khersh-1905057817.html
В атаке на Израиль участвовал не только ХАМАС, утверждает журналист Херш
В атаке на Израиль участвовал не только ХАМАС, утверждает журналист Херш - РИА Новости, 25.10.2023
В атаке на Израиль участвовал не только ХАМАС, утверждает журналист Херш
Переговоры об освобождении заложников из плена в секторе Газа осложняются тем, что их удерживает не только правящее в анклаве движение ХАМАС, но и другие... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T01:16
2023-10-25T05:34
израиль
россия
восточный иерусалим
сеймур херш
владимир путин
хамас
оон
фатх
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Переговоры об освобождении заложников из плена в секторе Газа осложняются тем, что их удерживает не только правящее в анклаве движение ХАМАС, но и другие палестинские группировки, написал американский журналист Сеймур Херш."Серьезное затруднение, которое публично не обсуждалось после атаки 7 октября, состоит в том, что (боевое крыло ХАМАС) "Бригады Изеддина аль-Кассама" были не одни, кто нападал и собирал заложников", - заявил он. Херш процитировал американского чиновника, по словам которого, им известно об участии в кровопролитном налете на армейские объекты и населенные пункты на юге Израиля "Бригад мучеников аль-Аксы", изначально позиционировавших себя как военизированное крыло ФАТХ.Журналист со ссылкой на ХАМАС утверждает, что в нападении принимало участие и гражданское население сектора Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/ataka-1904886549.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, сеймур херш, владимир путин, хамас, оон, фатх, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Сеймур Херш, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, ФАТХ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В атаке на Израиль участвовал не только ХАМАС, утверждает журналист Херш

Журналист Херш: Израиль кроме ХАМАС атаковали и другие палестинские группировки

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Переговоры об освобождении заложников из плена в секторе Газа осложняются тем, что их удерживает не только правящее в анклаве движение ХАМАС, но и другие палестинские группировки, написал американский журналист Сеймур Херш.
«
"Серьезное затруднение, которое публично не обсуждалось после атаки 7 октября, состоит в том, что (боевое крыло ХАМАС) "Бригады Изеддина аль-Кассама" были не одни, кто нападал и собирал заложников", - заявил он.
Херш процитировал американского чиновника, по словам которого, им известно об участии в кровопролитном налете на армейские объекты и населенные пункты на юге Израиля "Бригад мучеников аль-Аксы", изначально позиционировавших себя как военизированное крыло ФАТХ.
Журналист со ссылкой на ХАМАС утверждает, что в нападении принимало участие и гражданское население сектора Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В UNHCR заявили, что Израиль атакой на Газу разрушил международные права
24 октября, 12:16
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Тоннели в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Журналист Херш заявил о планах Израиля затопить тоннели ХАМАС в Газе
25 октября, 01:11
 
ИзраильРоссияВосточный ИерусалимСеймур ХершВладимир ПутинХАМАСООНФАТХОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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