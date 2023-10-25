https://ria.ru/20231025/khamas-1905154566.html

ХАМАС использует переговоры о судьбе заложников в своих целях, пишут СМИ

ХАМАС использует переговоры о судьбе заложников в своих целях, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023

ХАМАС использует переговоры о судьбе заложников в своих целях, пишут СМИ

Члены палестинского движения ХАМАС используют переговоры по освобождению заложников с целью расколоть правительство Израиля, сообщает британская газета Times. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T14:26

2023-10-25T14:26

2023-10-25T14:26

в мире

израиль

россия

египет

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216798_131:354:3072:2008_1920x0_80_0_0_bddf2924e87e75ecd0279efd751ab649.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Члены палестинского движения ХАМАС используют переговоры по освобождению заложников с целью расколоть правительство Израиля, сообщает британская газета Times. "ХАМАС продолжает переговоры по освобождению заложников в надежде, что это сможет вбить "клин" внутри израильского правительства, которое, похоже, разделилось во мнении относительно дальнейших шагов в конфликте", - говорится в сообщении издания. Как пишет Times, ХАМАС пытается добиться расположения мировых лидеров и готово освободить ещё до 50 заложников, однако требует взамен прекращения огня или по меньшей мере остановку авиаударов. Однако израильские власти не желают связывать вопрос освобождения заложников с другими аспектами конфликта и даже не имеют единой позиции относительно дальнейших действий в секторе Газа. Правительство Израиля называет приоритетом освобождение пленных, однако в то же время не готово идти на уступки ХАМАС и заявляет о желании уничтожить его, сообщает газета. Отмечается, что само движение также не контактирует напрямую с Израилем, все переговоры ведутся при посредничестве Египта и Катара. По словам одного из дипломатов, знакомого с ходом переговоров между сторонами, освобождение заложников может стать первым шагом к обсуждению деэскалации конфликта, однако о конкретных уступках со стороны Тель-Авива речи пока не идёт, пишет Times. При этом на Израиль продолжает оказываться давление со стороны как семей взятых в заложники людей, так и международного сообщества, которое опасается, что наземная операция лишь приведёт к обострению конфликта, говорится в статье. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/peskov-1904890474.html

https://ria.ru/20231023/khamas-1904791559.html

израиль

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, египет, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году