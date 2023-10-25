https://ria.ru/20231025/katar-1905183039.html

Премьер Катара раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата

Премьер Катара раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата - РИА Новости, 25.10.2023

Премьер Катара раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата

Глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подверг критике власти Израиля за обвинения в адрес эмирата из-за его... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:57

2023-10-25T15:57

2023-10-25T15:57

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ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подверг критике власти Израиля за обвинения в адрес эмирата из-за его поддержки отношений с правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС и помощи населению анклава. "Я хотел бы высказать наши удивление и осуждение по поводу заявлений отдельных израильских официальных лиц, которые бросают обвинения в адрес моей страны, когда мы продолжаем предпринимать усилия по освобождению заложников из сектора Газа. Эти провокационные высказывания работают на подрыв текущих усилий, ставят под угрозу жизни заложников и не могут трактоваться иначе, как пропаганда и политический шантаж", - сказал он на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Катарский премьер считает, что, если Израиль заинтересован в освобождении заложников, то обязан "уважать усилия, прилагаемые Катаром и его партнерами". "Единственный способ снизить эскалацию и добиться мирного решения состоит в том, чтобы держать каналы связи открытыми", - заключил он. Выступая во время дебатов в Совете Безопасности ООН, глава МИД Израиля Эли Коэн на этой неделе заявил, что призвал Катар добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, в финансировании деятельности которого он обвинил Доху. За последние несколько дней военное крыло движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" освободило четырех заложниц, двое из которых являются гражданками США. Оно заявило, что освобождение заложников происходило при посредничестве властей Египта и Катара, что подтвердили власти обеих стран. Глава МИД Катара при этом заявил, что в последние дни в процессе освобождения заложников наблюдается некоторый прогресс, и Доха продолжит координацию с международными партнерами для освобождения людей. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231025/palestina-1905118988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, доха, владимир путин, хакан фидан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году