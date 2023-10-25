Рейтинг@Mail.ru
Премьер Катара раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/katar-1905183039.html
Премьер Катара раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата
Премьер Катара раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата - РИА Новости, 25.10.2023
Премьер Катара раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата
Глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подверг критике власти Израиля за обвинения в адрес эмирата из-за его... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:57
2023-10-25T15:57
в мире
израиль
катар
доха
владимир путин
хакан фидан
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6682ad091aeba25b7337146754499f50.jpg
ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подверг критике власти Израиля за обвинения в адрес эмирата из-за его поддержки отношений с правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС и помощи населению анклава. "Я хотел бы высказать наши удивление и осуждение по поводу заявлений отдельных израильских официальных лиц, которые бросают обвинения в адрес моей страны, когда мы продолжаем предпринимать усилия по освобождению заложников из сектора Газа. Эти провокационные высказывания работают на подрыв текущих усилий, ставят под угрозу жизни заложников и не могут трактоваться иначе, как пропаганда и политический шантаж", - сказал он на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Катарский премьер считает, что, если Израиль заинтересован в освобождении заложников, то обязан "уважать усилия, прилагаемые Катаром и его партнерами". "Единственный способ снизить эскалацию и добиться мирного решения состоит в том, чтобы держать каналы связи открытыми", - заключил он. Выступая во время дебатов в Совете Безопасности ООН, глава МИД Израиля Эли Коэн на этой неделе заявил, что призвал Катар добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, в финансировании деятельности которого он обвинил Доху. За последние несколько дней военное крыло движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" освободило четырех заложниц, двое из которых являются гражданками США. Оно заявило, что освобождение заложников происходило при посредничестве властей Египта и Катара, что подтвердили власти обеих стран. Глава МИД Катара при этом заявил, что в последние дни в процессе освобождения заложников наблюдается некоторый прогресс, и Доха продолжит координацию с международными партнерами для освобождения людей. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231025/palestina-1905118988.html
https://ria.ru/20231024/palestina-1904909365.html
израиль
катар
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152059/35/1520593598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e56430d905b475d20958cfa0fa7be57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, катар, доха, владимир путин, хакан фидан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, Доха, Владимир Путин, Хакан Фидан, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Премьер Катара раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата

Премьер Катара Аль Тани раскритиковал Израиль за обвинения в адрес эмирата

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДоха
Доха - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Доха. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Глава правительства и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани подверг критике власти Израиля за обвинения в адрес эмирата из-за его поддержки отношений с правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС и помощи населению анклава.
"Я хотел бы высказать наши удивление и осуждение по поводу заявлений отдельных израильских официальных лиц, которые бросают обвинения в адрес моей страны, когда мы продолжаем предпринимать усилия по освобождению заложников из сектора Газа. Эти провокационные высказывания работают на подрыв текущих усилий, ставят под угрозу жизни заложников и не могут трактоваться иначе, как пропаганда и политический шантаж", - сказал он на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Глава МИД Катара осудил блокаду Газы
25 октября, 12:13
Катарский премьер считает, что, если Израиль заинтересован в освобождении заложников, то обязан "уважать усилия, прилагаемые Катаром и его партнерами". "Единственный способ снизить эскалацию и добиться мирного решения состоит в том, чтобы держать каналы связи открытыми", - заключил он.
Выступая во время дебатов в Совете Безопасности ООН, глава МИД Израиля Эли Коэн на этой неделе заявил, что призвал Катар добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС, в финансировании деятельности которого он обвинил Доху.
За последние несколько дней военное крыло движения ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" освободило четырех заложниц, двое из которых являются гражданками США. Оно заявило, что освобождение заложников происходило при посредничестве властей Египта и Катара, что подтвердили власти обеих стран. Глава МИД Катара при этом заявил, что в последние дни в процессе освобождения заложников наблюдается некоторый прогресс, и Доха продолжит координацию с международными партнерами для освобождения людей.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские военные возле сектора Газа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Эмир Катара призвал не игнорировать оккупацию палестинских земель
24 октября, 13:25
 
В миреИзраильКатарДохаВладимир ПутинХакан ФиданХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала