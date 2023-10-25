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Пучдемон потребовал признания Каталонии как нации, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
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13:12 25.10.2023 (обновлено: 13:14 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kataloniya-1905134001.html
Пучдемон потребовал признания Каталонии как нации, пишут СМИ
Пучдемон потребовал признания Каталонии как нации, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
Пучдемон потребовал признания Каталонии как нации, пишут СМИ
Лидер сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и бывший глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон, до сих пор... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:12
2023-10-25T13:14
в мире
испания
каталония
педро санчес
карлес пучдемон
el mundo
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МАДРИД, 25 окт - РИА Новости. Лидер сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и бывший глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон, до сих пор находящийся под следствием за организацию незаконного референдума в 2017 году, потребовал от исполняющего обязанности премьер-министра Испании, лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса "признания Каталонии как нации", передает в среду газета El Mundo со ссылкой на источники. Согласно изданию, это требование было выдвинуто в рамках переговоров о формировании коалиционного правительства в конгрессе депутатов (нижней палате парламента). Так, в замен на поддержку переизбрания Санчеса, команда Junts хочет, чтобы это условие было включено не в текст будущего закона об амнистии сторонников каталонской независимости, о котором также ведутся переговоры, а в текст пакта между двумя политическими формированиями. Уточняется, что бывший президент Каталонии поставил этот вопрос как непременное условие и что в настоящее время он является "главным камнем преткновения" в переговорах, находящихся на стадии завершения. Вчера сообщалось, что PSOE достигла соглашения с левым политическим блоком Sumar по формированию коалиционного правительства страны. В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP Альберто Фейхоо. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Педро Санчеса, теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно PSOE сможет сформировать левое коалиционное правительство, которое, среди прочего при поддержке каталонских партий и Sumar (31 депутат), переизберет своего лидера. У испанских депутатов два месяца для выдвижения новой кандидатуры на должность председателя правительства. Если этого не произойдет, король Испании должен будет распустить обе палаты парламента и созвать внеочередные выборы.
https://ria.ru/20231002/separatizm-1899773810.html
https://ria.ru/20230705/kataloniya-1882326959.html
https://ria.ru/20230227/kataloniya-1854642886.html
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в мире, испания, каталония, педро санчес, карлес пучдемон, el mundo
В мире, Испания, Каталония, Педро Санчес, Карлес Пучдемон, El Mundo
Пучдемон потребовал признания Каталонии как нации, пишут СМИ

El Mundo: Пучдемон потребовал от Санчеса признания Каталонии как нации

© РИА Новости / Тьерри Монасс | Перейти в медиабанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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Карлес Пучдемон . Архивное фото
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МАДРИД, 25 окт - РИА Новости. Лидер сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) и бывший глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон, до сих пор находящийся под следствием за организацию незаконного референдума в 2017 году, потребовал от исполняющего обязанности премьер-министра Испании, лидера Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) Педро Санчеса "признания Каталонии как нации", передает в среду газета El Mundo со ссылкой на источники.
Согласно изданию, это требование было выдвинуто в рамках переговоров о формировании коалиционного правительства в конгрессе депутатов (нижней палате парламента). Так, в замен на поддержку переизбрания Санчеса, команда Junts хочет, чтобы это условие было включено не в текст будущего закона об амнистии сторонников каталонской независимости, о котором также ведутся переговоры, а в текст пакта между двумя политическими формированиями.
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Уточняется, что бывший президент Каталонии поставил этот вопрос как непременное условие и что в настоящее время он является "главным камнем преткновения" в переговорах, находящихся на стадии завершения.
Вчера сообщалось, что PSOE достигла соглашения с левым политическим блоком Sumar по формированию коалиционного правительства страны.
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В конце июля в Испании состоялись всеобщие выборы, на которых главный конкурент PSOE, правая Народная партия (PP) получила больше всего голосов (137 мест в 350-местном парламенте), а PSOE - 121 место. В конце августа король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру лидера PP на должность премьер-министра страны. Согласно процедуре формирования правительства, депутаты должны были проголосовать за или против лидера PP Альберто Фейхоо. Однако он проиграл на голосовании в конгрессе, так и не получив большинства голосов. Поэтому Филипп VI выдвинул кандидатуру главы PSOE Педро Санчеса, теперь парламентарии должны будут проголосовать за или против него. Таким образом, возможно PSOE сможет сформировать левое коалиционное правительство, которое, среди прочего при поддержке каталонских партий и Sumar (31 депутат), переизберет своего лидера.
У испанских депутатов два месяца для выдвижения новой кандидатуры на должность председателя правительства. Если этого не произойдет, король Испании должен будет распустить обе палаты парламента и созвать внеочередные выборы.
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