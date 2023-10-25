https://ria.ru/20231025/kamchatka-1905061438.html
В МЧС спрогнозировали подтопления на юге Камчатки
В МЧС спрогнозировали подтопления на юге Камчатки - РИА Новости, 25.10.2023
В МЧС спрогнозировали подтопления на юге Камчатки
Продолжающийся интенсивный рост уровней воды в реках юга Камчатского края может вызвать в ближайшие дни подтопления местности, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T02:57
2023-10-25T02:57
2023-10-25T02:57
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Продолжающийся интенсивный рост уровней воды в реках юга Камчатского края может вызвать в ближайшие дни подтопления местности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На реках Елизовского района Камчатского края продолжаются подъемы уровней воды с интенсивностью до 30 сантиметров в сутки – в ближайшие дни существует вероятность выхода её на поймы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что также существуют риски подтопления пониженных участков местности на юге острова Сахалин.
https://ria.ru/20231007/podtopleniya-1901095153.html
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внии гочс, камчатский край, елизовский район, сахалин
ВНИИ ГОЧС, Камчатский край, Елизовский район, Сахалин
В МЧС спрогнозировали подтопления на юге Камчатки
ВНИИ ГОЧС: сильный рост уровня воды в реках грозит подтоплениями на юге Камчатки