https://ria.ru/20231025/kamchatka-1905061438.html

В МЧС спрогнозировали подтопления на юге Камчатки

В МЧС спрогнозировали подтопления на юге Камчатки - РИА Новости, 25.10.2023

В МЧС спрогнозировали подтопления на юге Камчатки

Продолжающийся интенсивный рост уровней воды в реках юга Камчатского края может вызвать в ближайшие дни подтопления местности, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T02:57

2023-10-25T02:57

2023-10-25T02:57

внии гочс

камчатский край

елизовский район

сахалин

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Продолжающийся интенсивный рост уровней воды в реках юга Камчатского края может вызвать в ближайшие дни подтопления местности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На реках Елизовского района Камчатского края продолжаются подъемы уровней воды с интенсивностью до 30 сантиметров в сутки – в ближайшие дни существует вероятность выхода её на поймы", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что также существуют риски подтопления пониженных участков местности на юге острова Сахалин.

https://ria.ru/20231007/podtopleniya-1901095153.html

камчатский край

елизовский район

сахалин

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внии гочс, камчатский край, елизовский район, сахалин