https://ria.ru/20231025/kallas-1905168438.html

Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку

Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку - РИА Новости, 25.10.2023

Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку

Эстонская оппозиция вновь призвала премьер-министра страны Каю Каллас уйти в отставку после скандала с ее мужем, фирма которого занималась бизнесом с Россией, в РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:14

2023-10-25T15:14

2023-10-25T15:14

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кайя каллас

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Эстонская оппозиция вновь призвала премьер-министра страны Каю Каллас уйти в отставку после скандала с ее мужем, фирма которого занималась бизнесом с Россией, в свою очередь Каллас заявила, что решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. Как сообщила в среду пресс-служба парламента, в рамках информационного часа правительства председатель оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме вновь поинтересовался у премьер-министра, не собирается ли она подать в отставку в связи со скандалом. "Если я вам не нравлюсь, а я знаю, что не нравлюсь и никогда не нравилась, вы не поддерживаете меня как премьер-министра, то у вас есть конституционная возможность выразить мне вотум недоверия. Используйте эту энергию, чтобы убедить всех членов парламента инициировать вотум недоверия. Мы поставим его на голосование и посмотрим, поддержит ли его большинство парламента или нет", - приводит пресс-служба слова Каллас. По словам премьера, председатель оппозиционной Консервативной народной партии хочет вынудить ее уйти в отставку. "Вы хотите довести меня до этого, но это не конституционно. В конституции предусмотрен инструмент, и этот инструмент — вотум недоверия. В конституции нет такого понятия, как заставить кого-то уйти в отставку. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к нашей конституции", - посоветовала Каллас. Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция, которая поддерживает Каллас, имеет 60 мандатов в парламенте. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.

https://ria.ru/20230907/kallas-1894707051.html

https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html

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в мире, кайя каллас, эстония