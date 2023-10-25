https://ria.ru/20231025/kallas-1905168438.html
Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку
Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку - РИА Новости, 25.10.2023
Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку
Эстонская оппозиция вновь призвала премьер-министра страны Каю Каллас уйти в отставку после скандала с ее мужем, фирма которого занималась бизнесом с Россией, в РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:14
2023-10-25T15:14
2023-10-25T15:14
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кайя каллас
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Эстонская оппозиция вновь призвала премьер-министра страны Каю Каллас уйти в отставку после скандала с ее мужем, фирма которого занималась бизнесом с Россией, в свою очередь Каллас заявила, что решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. Как сообщила в среду пресс-служба парламента, в рамках информационного часа правительства председатель оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме вновь поинтересовался у премьер-министра, не собирается ли она подать в отставку в связи со скандалом. "Если я вам не нравлюсь, а я знаю, что не нравлюсь и никогда не нравилась, вы не поддерживаете меня как премьер-министра, то у вас есть конституционная возможность выразить мне вотум недоверия. Используйте эту энергию, чтобы убедить всех членов парламента инициировать вотум недоверия. Мы поставим его на голосование и посмотрим, поддержит ли его большинство парламента или нет", - приводит пресс-служба слова Каллас. По словам премьера, председатель оппозиционной Консервативной народной партии хочет вынудить ее уйти в отставку. "Вы хотите довести меня до этого, но это не конституционно. В конституции предусмотрен инструмент, и этот инструмент — вотум недоверия. В конституции нет такого понятия, как заставить кого-то уйти в отставку. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к нашей конституции", - посоветовала Каллас. Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция, которая поддерживает Каллас, имеет 60 мандатов в парламенте. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
https://ria.ru/20230907/kallas-1894707051.html
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в мире, кайя каллас, эстония
В мире, Кайя Каллас, Эстония
Эстонская оппозиция призвала Каллас уйти в отставку
Оппозиция вновь призвала премьера Каллас уйти в отставку после скандала с мужем
ХЕЛЬСИНКИ, 25 окт - РИА Новости. Эстонская оппозиция вновь призвала премьер-министра страны Каю Каллас уйти в отставку после скандала с ее мужем, фирма которого занималась бизнесом с Россией, в свою очередь Каллас заявила, что решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент.
Как сообщила в среду пресс-служба парламента, в рамках информационного часа правительства председатель оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме вновь поинтересовался у премьер-министра, не собирается ли она подать в отставку в связи со скандалом.
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"Если я вам не нравлюсь, а я знаю, что не нравлюсь и никогда не нравилась, вы не поддерживаете меня как премьер-министра, то у вас есть конституционная возможность выразить мне вотум недоверия. Используйте эту энергию, чтобы убедить всех членов парламента инициировать вотум недоверия. Мы поставим его на голосование и посмотрим, поддержит ли его большинство парламента или нет", - приводит пресс-служба слова Каллас.
По словам премьера, председатель оппозиционной Консервативной народной партии хочет вынудить ее уйти в отставку. "Вы хотите довести меня до этого, но это не конституционно. В конституции предусмотрен инструмент, и этот инструмент — вотум недоверия. В конституции нет такого понятия, как заставить кого-то уйти в отставку. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к нашей конституции", - посоветовала Каллас.
Чтобы вотум недоверия был принят парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция, которая поддерживает Каллас, имеет 60 мандатов в парламенте.
Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каи Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку.
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