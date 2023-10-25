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Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе - РИА Новости, 26.10.2023
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16:38 25.10.2023 (обновлено: 02:30 26.10.2023)
https://ria.ru/20231025/kaliningrad-1905193879.html
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе - РИА Новости, 26.10.2023
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя очередное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому вопросу, напомнил, что... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T16:38
2023-10-26T02:30
в мире
калининградская область
жозеп боррель
евросоюз
антон алиханов
россия
ссср
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя очередное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому вопросу, напомнил, что Калининградская область вошла в состав СССР в 1945 году.Ранее Боррель, выступая на конференции "Европа и мир", заявил, что не может позволить президенту России Владимиру Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе. "I am deeply sorry to interrupt (Глубоко сожалею, что прерываю. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Так получилось, мы тут уже с 1945 года", — прокомментировал Алиханов высказывание главы евродипломатии в своем Telegram-канале.В соответствии с соглашением, заключенным на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу. Переименована в Калининградскую область в 1946-м. Сегодня это самый западный регион России, который граничит на севере и востоке с Литвой, на юге — с Польшей.
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в мире, калининградская область, жозеп боррель, евросоюз, антон алиханов, россия, ссср, владимир путин
В мире, Калининградская область, Жозеп Боррель, Евросоюз, Антон Алиханов, Россия, СССР, Владимир Путин
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе

Алиханов напомнил Боррелю о 1945 годе в ответ на слова о границе с Польшей

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Калининград. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя очередное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому вопросу, напомнил, что Калининградская область вошла в состав СССР в 1945 году.
Ранее Боррель, выступая на конференции "Европа и мир", заявил, что не может позволить президенту России Владимиру Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе.
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"I am deeply sorry to interrupt (Глубоко сожалею, что прерываю. — Прим. ред.). <...> Так получилось, мы тут уже с 1945 года", — прокомментировал Алиханов высказывание главы евродипломатии в своем Telegram-канале.
В соответствии с соглашением, заключенным на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу. Переименована в Калининградскую область в 1946-м. Сегодня это самый западный регион России, который граничит на севере и востоке с Литвой, на юге — с Польшей.
 
В миреКалининградская областьЖозеп БоррельЕвросоюзАнтон АлихановРоссияСССРВладимир Путин
 
 
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