https://ria.ru/20231025/kaliningrad-1905193879.html
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе - РИА Новости, 26.10.2023
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя очередное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому вопросу, напомнил, что... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-25T16:38
2023-10-25T16:38
2023-10-26T02:30
в мире
калининградская область
жозеп боррель
евросоюз
антон алиханов
россия
ссср
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896962988_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7149f55a1f3127e69d7e973abe3bada5.jpg
КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя очередное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому вопросу, напомнил, что Калининградская область вошла в состав СССР в 1945 году.Ранее Боррель, выступая на конференции "Европа и мир", заявил, что не может позволить президенту России Владимиру Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе. "I am deeply sorry to interrupt (Глубоко сожалею, что прерываю. — Прим. ред.). <...> Так получилось, мы тут уже с 1945 года", — прокомментировал Алиханов высказывание главы евродипломатии в своем Telegram-канале.В соответствии с соглашением, заключенным на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу. Переименована в Калининградскую область в 1946-м. Сегодня это самый западный регион России, который граничит на севере и востоке с Литвой, на юге — с Польшей.
https://ria.ru/20231025/kalinigrad-1905146117.html
калининградская область
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896962988_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_93511e0b01cc0fb4b6e2b866c57d3d77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калининградская область, жозеп боррель, евросоюз, антон алиханов, россия, ссср, владимир путин
В мире, Калининградская область, Жозеп Боррель, Евросоюз, Антон Алиханов, Россия, СССР, Владимир Путин
Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе
Алиханов напомнил Боррелю о 1945 годе в ответ на слова о границе с Польшей