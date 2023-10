https://ria.ru/20231025/kaliningrad-1905193879.html

Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе

Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе - РИА Новости, 26.10.2023

Калининградский губернатор ответил Боррелю на слова о польской границе

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя очередное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому вопросу, напомнил, что... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T16:38

2023-10-25T16:38

2023-10-26T02:30

в мире

калининградская область

жозеп боррель

евросоюз

антон алиханов

россия

ссср

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896962988_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_7149f55a1f3127e69d7e973abe3bada5.jpg

КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя очередное заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по украинскому вопросу, напомнил, что Калининградская область вошла в состав СССР в 1945 году.Ранее Боррель, выступая на конференции "Европа и мир", заявил, что не может позволить президенту России Владимиру Путину поставить марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе. "I am deeply sorry to interrupt (Глубоко сожалею, что прерываю. — Прим. ред.). <...> Так получилось, мы тут уже с 1945 года", — прокомментировал Алиханов высказывание главы евродипломатии в своем Telegram-канале.В соответствии с соглашением, заключенным на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу. Переименована в Калининградскую область в 1946-м. Сегодня это самый западный регион России, который граничит на севере и востоке с Литвой, на юге — с Польшей.

https://ria.ru/20231025/kalinigrad-1905146117.html

калининградская область

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калининградская область, жозеп боррель, евросоюз, антон алиханов, россия, ссср, владимир путин