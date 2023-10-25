https://ria.ru/20231025/kadyrov-1905056469.html
Кадыров поблагодарил главу Татарстана за награждение его сына орденом
Кадыров поблагодарил главу Татарстана за награждение его сына орденом - РИА Новости, 25.10.2023
Кадыров поблагодарил главу Татарстана за награждение его сына орденом
Рамзан Кадыров поблагодарил главу Республики Татарстан Рустама Минниханова за награждение сына Адама орденом "Дуслык", об этом он написал в своем... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:48
2023-10-25T00:48
2023-10-25T00:48
общество
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рамзан Кадыров поблагодарил главу Республики Татарстан Рустама Минниханова за награждение сына Адама орденом "Дуслык", об этом он написал в своем Telegram-канале."Я признателен Рустаму Нургалиевичу за вручение ордена "Дуслык" представителю семьи Кадыровых. Для всех нас большая честь служить на благо нашей общей Родины и её многонационального общества", — написал глава Чеченской Республики.Кадыров также назвал Чечню и Татарстан братскими регионами и выразил уверенность в том, что взаимодействие двух республик откроет дополнительные возможности в реализации совместных задач.Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден "Дуслык" — вторую по значимости награду в республике за весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html
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общество, республика татарстан (татарстан), рамзан кадыров, рустам минниханов, адам делимханов, госдума рф
Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Рамзан Кадыров, Рустам Минниханов, Адам Делимханов, Госдума РФ
Кадыров поблагодарил главу Татарстана за награждение его сына орденом
Кадыров поблагодарил Минниханова за вручение ордена Татарстана его сыну Адаму