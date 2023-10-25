https://ria.ru/20231025/kadyrov-1905056469.html

Кадыров поблагодарил главу Татарстана за награждение его сына орденом

Кадыров поблагодарил главу Татарстана за награждение его сына орденом - РИА Новости, 25.10.2023

Кадыров поблагодарил главу Татарстана за награждение его сына орденом

Рамзан Кадыров поблагодарил главу Республики Татарстан Рустама Минниханова за награждение сына Адама орденом "Дуслык", об этом он написал в своем... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:48

2023-10-25T00:48

2023-10-25T00:48

общество

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов

адам делимханов

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Рамзан Кадыров поблагодарил главу Республики Татарстан Рустама Минниханова за награждение сына Адама орденом "Дуслык", об этом он написал в своем Telegram-канале."Я признателен Рустаму Нургалиевичу за вручение ордена "Дуслык" представителю семьи Кадыровых. Для всех нас большая честь служить на благо нашей общей Родины и её многонационального общества", — написал глава Чеченской Республики.Кадыров также назвал Чечню и Татарстан братскими регионами и выразил уверенность в том, что взаимодействие двух республик откроет дополнительные возможности в реализации совместных задач.Ранее депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму орден "Дуслык" — вторую по значимости награду в республике за весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html

https://ria.ru/20231013/kadyrov-1902477690.html

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общество, республика татарстан (татарстан), рамзан кадыров, рустам минниханов, адам делимханов, госдума рф