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Нетаньяху заявил, что Израиль готовится зайти в сектор Газа
Нетаньяху заявил, что Израиль готовится зайти в сектор Газа - РИА Новости, 25.10.2023
Нетаньяху заявил, что Израиль готовится зайти в сектор Газа
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду вечером заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится зайти в сектор Газа, однако не стал раскрывать сроки,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T20:25
2023-10-25T20:25
2023-10-25T20:48
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду вечером заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится зайти в сектор Газа, однако не стал раскрывать сроки, особенности и масштабы планируемой операции."Мы уже ликвидировали тысячи террористов, и это только начало. В то же время мы готовимся к наземному входу. Я не буду подробно рассказывать, когда, как и в каких масштабах, а также набор соображений, которые мы принимаем во внимание, подавляющее большинство из которых вообще неизвестно общественности. Так и должно быть ... ради спасения жизни наших солдат", - заявил Нетаньяху в телеобращении к нации.Премьер добавил, что главными целями правительства и военных остаются полная ликвидация инфраструктуры ХАМАС и спасение всех без исключения заложников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Нетаньяху заявил, что Израиль готовится зайти в сектор Газа
Нетаньяху не стал раскрывать подробности наземной операции Израиля в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду вечером заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится зайти в сектор Газа, однако не стал раскрывать сроки, особенности и масштабы планируемой операции.
"Мы уже ликвидировали тысячи террористов, и это только начало. В то же время мы готовимся к наземному входу. Я не буду подробно рассказывать, когда, как и в каких масштабах, а также набор соображений, которые мы принимаем во внимание, подавляющее большинство из которых вообще неизвестно общественности. Так и должно быть ... ради спасения жизни наших солдат", - заявил Нетаньяху в телеобращении к нации.
Премьер добавил, что главными целями правительства и военных остаются полная ликвидация инфраструктуры ХАМАС
и спасение всех без исключения заложников.