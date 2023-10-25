https://ria.ru/20231025/izrail-1905076209.html
Армия обороны Израиля нанесла удары по штабам и складам ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удары по штабам и складам ХАМАС - РИА Новости, 25.10.2023
Армия обороны Израиля нанесла удары по штабам и складам ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что за сутки нанесла удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС, в частности по шахтам, военным штабам, складам РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T09:00
2023-10-25T09:00
2023-10-25T09:27
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что за сутки нанесла удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС, в частности по шахтам, военным штабам, складам оружия, минометам и пусковым установкам противотанковых ракет."ЦАХАЛ нанес удары по нескольким террористам и объектам инфраструктуры ХАМАС, в том числе по шахтным стволам, военным штабам, складам оружия, минометам и пусковым установкам противотанковых ракет", - говорится в заявлении ведомства.В армии добавили, что нанесли удары по военной инфраструктуре и командным центрам аппарата безопасности ХАМАС, который отвечает за "контроль над деятельностью террористической организации в секторе Газа, а также за аресты и заключение в тюрьму противников ХАМАС".Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/udar-1905013295.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, владимир путин, хамас, оон, россия, восточный иерусалим
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия, Восточный Иерусалим
Армия обороны Израиля нанесла удары по штабам и складам ХАМАС
Армия Израиля нанесла удары по штабам, складам и минометным орудиям ХАМАС
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что за сутки нанесла удары по военной инфраструктуре палестинского движения ХАМАС, в частности по шахтам, военным штабам, складам оружия, минометам и пусковым установкам противотанковых ракет.
"ЦАХАЛ нанес удары по нескольким террористам и объектам инфраструктуры ХАМАС, в том числе по шахтным стволам, военным штабам, складам оружия, минометам и пусковым установкам противотанковых ракет", - говорится в заявлении ведомства.
Армия Израиля заявила о нанесении ударов близ границы с Ливаном
В армии добавили, что нанесли удары по военной инфраструктуре и командным центрам аппарата безопасности ХАМАС, который отвечает за "контроль над деятельностью террористической организации в секторе Газа, а также за аресты и заключение в тюрьму противников ХАМАС".
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ
сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Глава генштаба Израиля заявил, что армия готова к операции в Газе