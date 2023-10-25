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Израиль заявил об ударе по палестинским бойцам на Западном берегу - РИА Новости, 25.10.2023
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03:49 25.10.2023 (обновлено: 03:53 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/izrail-1905062799.html
Израиль заявил об ударе по палестинским бойцам на Западном берегу
Израиль заявил об ударе по палестинским бойцам на Западном берегу - РИА Новости, 25.10.2023
Израиль заявил об ударе по палестинским бойцам на Западном берегу
Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар с помощью БПЛА по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T03:49
2023-10-25T03:53
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
владимир путин
хамас
оон
россия
западный берег реки иордан
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар с помощью БПЛА по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине."Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля провели антитеррористические мероприятия в Вади Брукин, в районе Дженина, и задержали двух человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - говорится в сообщении армии.Отмечается, что во время "контртеррористической операции в лагере Дженин" палестинцы обстреляли израильские силы безопасности."В ответ беспилотник Армии обороны Израиля нанес удар по террористам", - сообщили в армии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231025/tonneli-1905057638.html
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израиль
россия
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, хамас, оон, россия, западный берег реки иордан
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия, Западный берег реки Иордан
Израиль заявил об ударе по палестинским бойцам на Западном берегу

ЦАХАЛ заявил об ударе с помощью БПЛА по палестинским бойцам на Западном берегу

© AP Photo / Majdi MohammedДым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
Дым поднимается над лагерем беженцев Нур Шамс после израильского авиаудара по Западному берегу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар с помощью БПЛА по палестинским бойцам на Западном берегу реки Иордан в Дженине.
«
"Армия обороны Израиля и силы пограничной полиции Израиля провели антитеррористические мероприятия в Вади Брукин, в районе Дженина, и задержали двух человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности", - говорится в сообщении армии.
Отмечается, что во время "контртеррористической операции в лагере Дженин" палестинцы обстреляли израильские силы безопасности.
"В ответ беспилотник Армии обороны Израиля нанес удар по террористам", - сообщили в армии.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Тоннели в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Журналист Херш заявил о планах Израиля затопить тоннели ХАМАС в Газе
25 октября, 01:11
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В ЦАХАЛ заявили об ударе по бойцам ХАМАС, пытавшихся попасть в Израиль
24 октября, 19:51
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреВладимир ПутинХАМАСООНРоссияЗападный берег реки Иордан
 
 
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