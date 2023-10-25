https://ria.ru/20231025/iordaniya-1905171263.html

Королева Иордании обвинила Запад в двойных стандартах

Королева Иордании обвинила Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 25.10.2023

Королева Иордании обвинила Запад в двойных стандартах

Королева Иордании Рания в интервью телеканалу CNN обвинила Запад в двойных стандартах в ситуации с гибелью мирных жителей в ходе израильских ударов по сектору... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:27

2023-10-25T15:27

2023-10-25T15:27

в мире

израиль

иордания

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КАИР, 25 окт - РИА Новости. Королева Иордании Рания в интервью телеканалу CNN обвинила Запад в двойных стандартах в ситуации с гибелью мирных жителей в ходе израильских ударов по сектору Газа. "Я лишь хочу напомнить миру, что палестинские матери любят своих детей так же, как и любая другая мать в мире. Я думаю, люди на всем Ближнем Востоке, включая Иорданию, шокированы и разочарованы реакцией мира на эту катастрофу. В последние две недели мы стали свидетелями явных двойных стандартов в мире", - сказала иорданская королева. Она обратила внимание на то, что 7 октября мир "немедленно занял позицию Израиля и поддержал его право на самооборону", а в последние две недели "в мире хранится молчание, страны перестали выражать беспокойство и признавать жертвы". "Это явные двойные стандарты. Это выглядит шокирующим для арабского мира. Это первый раз в современной истории, когда происходят такие человеческие страдания, а мир даже не призывает к прекращению огня. Молчание оглушает, и для многих в арабском регионе оно делает западный мир соучастником", - подчеркнула Рания. По ее словам, многие в арабском мире "считают, что Запад поддерживает и поощряет Израиль". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231025/pogibshie-1905151418.html

https://ria.ru/20231025/operatsiya-1905153634.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иордания, россия, владимир путин, хамас, оон