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СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Хмельницкой области
СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Хмельницкой области
Объект критической инфраструктуры был поврежден в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели". РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:39
2023-10-25T07:39
2023-10-25T07:39
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры был поврежден в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели". Ранее ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о серии взрывов. Как говорится в публикации в Telegram-канале "Зеркала недели", в Шепетовском районе в Хмельницкой области "поврежден объект критической инфраструктуры". Ранее в ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области. Согласно данным украинских властей, перед этим была объявлена воздушная тревога в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях страны.
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Хмельницкая область, Хмельницкий (город), Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Хмельницкой области
"Зеркало недели": в Хмельницкой области повреждена критическая инфраструктура