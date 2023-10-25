https://ria.ru/20231025/infrastruktura-1905070416.html

СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Хмельницкой области

СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Хмельницкой области - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ сообщили о повреждении критической инфраструктуры в Хмельницкой области

Объект критической инфраструктуры был поврежден в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели". РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:39

2023-10-25T07:39

2023-10-25T07:39

хмельницкая область

хмельницкий (город)

украина

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры был поврежден в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило местное издание "Зеркало недели". Ранее ночью в регионе была объявлена воздушная тревога, СМИ сообщали о серии взрывов. Как говорится в публикации в Telegram-канале "Зеркала недели", в Шепетовском районе в Хмельницкой области "поврежден объект критической инфраструктуры". Ранее в ночь на среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой области. Согласно данным украинских властей, перед этим была объявлена воздушная тревога в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях страны.

https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905062378.html

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хмельницкая область, хмельницкий (город), украина, в мире