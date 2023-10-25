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Брянская область отправила в ЛНР 2,5 тысячи тонн гумпомощи с начала СВО - РИА Новости, 25.10.2023
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Надежные люди
 
13:11 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/gumpomosch-1905133591.html
Брянская область отправила в ЛНР 2,5 тысячи тонн гумпомощи с начала СВО
Брянская область отправила в ЛНР 2,5 тысячи тонн гумпомощи с начала СВО - РИА Новости, 25.10.2023
Брянская область отправила в ЛНР 2,5 тысячи тонн гумпомощи с начала СВО
Брянская область направила в Луганскую Народную Республику с начала спецоперации в общей сложности 2500 тонн грузов, значительная часть помощи идет в подшефный... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:11
2023-10-25T13:11
надежные люди
брянская область
луганская народная республика
александр богомаз
общероссийский народный фронт
единая россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Брянская область направила в Луганскую Народную Республику с начала спецоперации в общей сложности 2500 тонн грузов, значительная часть помощи идет в подшефный город Брянку, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия". "С самого начала специальной военной операции по освобождению территорий Донбасса большинство жителей Брянской области откликнулись на призыв помочь жителям ЛНР и ДНР, подключившись к сбору и отправке гуманитарной помощи. В этой работе участвуют представители разных поколений и социальных групп: депутаты областной Думы, районных, городских и сельских советов, руководители муниципалитетов, члены и сторонники "Единой России", активисты-общественники, сотрудники государственных и частных компаний, молодежь, пенсионеры", – говорится в сообщении. Отмечается, что в совокупности с начала специальной военной операции из Брянской области в ЛНР было отправлено 2500 тонн грузов. Одну из последних отправок с брянским картофелем получили жители Брянки. "В составе гуманитарных грузов Брянщина отправляет продукты питания и питьевую воду, лекарства и товары медицинского назначения, одежду и обувь для детей и взрослых, предметы личной гигиены и санитарные средства, бытовую технику и отопительные приборы, игрушки и множество других необходимых вещей", - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что пункты сбора гуманитарной помощи действуют в муниципальных районах Брянской области в рамках деятельности штаба "#МЫВМЕСТЕ" и Общероссийского народного фронта. "Это гуманитарная миссия партии "Единая Россия", к которой присоединилась Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, чтобы передать продовольственную помощь для жителей Луганска и других городов, в том числе подшефного города Брянка Луганской Народной Республики", – цитирует пресс-служба слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.
https://ria.ru/20231025/voditeli-1904955030.html
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брянская область, луганская народная республика, александр богомаз, общероссийский народный фронт, единая россия
Надежные люди, Брянская область, Луганская Народная Республика, Александр Богомаз, Общероссийский народный фронт, Единая Россия
Брянская область отправила в ЛНР 2,5 тысячи тонн гумпомощи с начала СВО

Брянская область отправила в ЛНР 2,5 тысячи тонн гумпомощи с начала СВО

© Фото : Брянское региональное отделение партии "Единая Россия"Машина с гуманитарным грузом из Брянской области для Луганской Народной Республики
Машина с гуманитарным грузом из Брянской области для Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Брянское региональное отделение партии "Единая Россия"
Машина с гуманитарным грузом из Брянской области для Луганской Народной Республики
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Брянская область направила в Луганскую Народную Республику с начала спецоперации в общей сложности 2500 тонн грузов, значительная часть помощи идет в подшефный город Брянку, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
"С самого начала специальной военной операции по освобождению территорий Донбасса большинство жителей Брянской области откликнулись на призыв помочь жителям ЛНР и ДНР, подключившись к сбору и отправке гуманитарной помощи. В этой работе участвуют представители разных поколений и социальных групп: депутаты областной Думы, районных, городских и сельских советов, руководители муниципалитетов, члены и сторонники "Единой России", активисты-общественники, сотрудники государственных и частных компаний, молодежь, пенсионеры", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в совокупности с начала специальной военной операции из Брянской области в ЛНР было отправлено 2500 тонн грузов. Одну из последних отправок с брянским картофелем получили жители Брянки.
"В составе гуманитарных грузов Брянщина отправляет продукты питания и питьевую воду, лекарства и товары медицинского назначения, одежду и обувь для детей и взрослых, предметы личной гигиены и санитарные средства, бытовую технику и отопительные приборы, игрушки и множество других необходимых вещей", - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что пункты сбора гуманитарной помощи действуют в муниципальных районах Брянской области в рамках деятельности штаба "#МЫВМЕСТЕ" и Общероссийского народного фронта.
"Это гуманитарная миссия партии "Единая Россия", к которой присоединилась Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, чтобы передать продовольственную помощь для жителей Луганска и других городов, в том числе подшефного города Брянка Луганской Народной Республики", – цитирует пресс-служба слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.
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Надежные людиБрянская областьЛуганская Народная РеспубликаАлександр БогомазОбщероссийский народный фронтЕдиная Россия
 
 
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