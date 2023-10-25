Рейтинг@Mail.ru
Четвертый конвой с помощью для Газы выгружает груз на КПП "Рафах" - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:41 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/gumpomosch-1905055746.html
Четвертый конвой с помощью для Газы выгружает груз на КПП "Рафах"
Четвертый конвой с помощью для Газы выгружает груз на КПП "Рафах" - РИА Новости, 25.10.2023
Четвертый конвой с помощью для Газы выгружает груз на КПП "Рафах"
Четвертый конвой с гуманитарной помощью для сектора Газа выгружает груз на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщил египетский... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:41
2023-10-25T00:41
израиль
россия
египет
владимир путин
раф
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904318072_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_1e38324a98827574982ed66849d5bdcb.jpg
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Четвертый конвой с гуманитарной помощью для сектора Газа выгружает груз на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщил египетский телеканал Al-Qahera News. "Четвертый конвой с помощью выгружает свой груз на палестинской стороне погранперехода "Рафах", - говорится в сообщении телеканала. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что конвой состоял из восьми грузовиков с медпрепаратами и продуктами для населения сектора Газа. В предыдущие дни из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах" проехали три колонны с гуманитарной помощью. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и Газой. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231024/gaza-1904833022.html
https://ria.ru/20231023/gumpomosch-1904617072.html
израиль
россия
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/15/1904318072_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfdade16b3a8b197003c83e85b35ea56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, египет, владимир путин, раф, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Египет, Владимир Путин, РАФ, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Четвертый конвой с помощью для Газы выгружает груз на КПП "Рафах"

Четвертый конвой выгружает помощь для Газы на палестинской стороне КПП "Рафах"

© AP Photo / Fatima ShbairГрузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 25 окт - РИА Новости. Четвертый конвой с гуманитарной помощью для сектора Газа выгружает груз на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта "Рафах", сообщил египетский телеканал Al-Qahera News.
«
"Четвертый конвой с помощью выгружает свой груз на палестинской стороне погранперехода "Рафах", - говорится в сообщении телеканала.
Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что конвой состоял из восьми грузовиков с медпрепаратами и продуктами для населения сектора Газа.
В предыдущие дни из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах" проехали три колонны с гуманитарной помощью. "Рафах" является единственным погранпереходом между Египтом и Газой.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Президент США Джо Байден выступает на заседании своего кабинета в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Байден заявил о важности непрерывного потока гумпомощи в сектор Газа
24 октября, 05:16
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Нидерландах призвали предоставлять больше гумпомощи палестинцам
23 октября, 11:45
 
ИзраильРоссияЕгипетВладимир ПутинРАФХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала