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Патриарх Кирилл: гражданские в Газе не должны становиться мишенями для атак - РИА Новости, 25.10.2023
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23:03 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/grazhdanskie-1905267448.html
Патриарх Кирилл: гражданские в Газе не должны становиться мишенями для атак
Патриарх Кирилл: гражданские в Газе не должны становиться мишенями для атак - РИА Новости, 25.10.2023
Патриарх Кирилл: гражданские в Газе не должны становиться мишенями для атак
Гражданские лица не должны становиться целями вооруженных атак, им необходимо оказывать поддержку, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл о... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T23:03
2023-10-25T23:03
россия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иерусалимская православная церковь
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Гражданские лица не должны становиться целями вооруженных атак, им необходимо оказывать поддержку, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл о палестино-израильском конфликте на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду. "Любые удары по гражданским учреждениям, религиозным святыням достойны самого решительного осуждения. Может быть, именно поэтому нередко подвергаются религиозные объекты такому насильственному нападению: чтобы спровоцировать и ожесточить сердца людей, и тем самым сделать конфликт более жестоким", – сказал он патриарх встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Он отметил, что новостей подобного рода в последние дни было немало, и позицию, что гражданские лица не должны становиться целью вооруженных атак, последовательно и принципиально отстаивает Иерусалимская православная церковь. В четверг, 19 октября, появились сообщения, что принадлежащий Иерусалимскому патриархату древний православный храм святого Порфирия в секторе Газа – старейший в секторе Газа и третий старейший храм в мире – разрушен в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. Иерусалимский патриархат после этого назвал израильские авиаудары по гуманитарным учреждениям в секторе Газа "военным преступлением, которое не может быть проигнорировано", осудив удар по церкви и назвав очевидными "нападения на объекты и убежища православного Иерусалимского патриархата и других церквей". Нет сведений, насколько серьезный ущерб нанесен историческому зданию церкви. Судя по фотографиям, разрушены расположенные рядом с церковью и принадлежащие ей здания, повреждений самой церкви не видно.
https://ria.ru/20231025/pozitsiya-1905253119.html
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россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), иерусалимская православная церковь, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иерусалимская православная церковь, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Патриарх Кирилл: гражданские в Газе не должны становиться мишенями для атак

Патриарх Кирилл о конфликте в Газе: гражданские не должны становиться мишенями

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл . Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Гражданские лица не должны становиться целями вооруженных атак, им необходимо оказывать поддержку, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл о палестино-израильском конфликте на встрече с президентом России Владимиром Путиным в среду.
«
"Любые удары по гражданским учреждениям, религиозным святыням достойны самого решительного осуждения. Может быть, именно поэтому нередко подвергаются религиозные объекты такому насильственному нападению: чтобы спровоцировать и ожесточить сердца людей, и тем самым сделать конфликт более жестоким", – сказал он патриарх встрече религиозных лидеров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Путин рассказал о позиции России по палестино-израильскому конфликту
25 октября, 20:38
Он отметил, что новостей подобного рода в последние дни было немало, и позицию, что гражданские лица не должны становиться целью вооруженных атак, последовательно и принципиально отстаивает Иерусалимская православная церковь.
В четверг, 19 октября, появились сообщения, что принадлежащий Иерусалимскому патриархату древний православный храм святого Порфирия в секторе Газа – старейший в секторе Газа и третий старейший храм в мире – разрушен в результате израильских бомбардировок, есть погибшие и раненые. Иерусалимский патриархат после этого назвал израильские авиаудары по гуманитарным учреждениям в секторе Газа "военным преступлением, которое не может быть проигнорировано", осудив удар по церкви и назвав очевидными "нападения на объекты и убежища православного Иерусалимского патриархата и других церквей".
Нет сведений, насколько серьезный ущерб нанесен историческому зданию церкви. Судя по фотографиям, разрушены расположенные рядом с церковью и принадлежащие ей здания, повреждений самой церкви не видно.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Муфтий предложил разместить миротворцев в зоне израильского конфликта
25 октября, 22:53
 
РоссияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иерусалимская православная церковьОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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