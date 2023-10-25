https://ria.ru/20231025/gladkov-1905135682.html

Гладков рассказал о компенсациях для белгородских приграничных хозяйств

Гладков рассказал о компенсациях для белгородских приграничных хозяйств - РИА Новости, 25.10.2023

Гладков рассказал о компенсациях для белгородских приграничных хозяйств

Белгородские хозяйства, расположенные в приграничных районах и пострадавшие из-за непростой ситуации на границе, уже в ноябре начнут получать компенсации,... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:18

2023-10-25T13:18

2023-10-25T13:18

белгородская область

россия

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 25 окт – РИА Новости. Белгородские хозяйства, расположенные в приграничных районах и пострадавшие из-за непростой ситуации на границе, уже в ноябре начнут получать компенсации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Гладков напомнил о том, что некоторое время назад министерство сельского хозяйства РФ приняло решение и выделило средства на частичную компенсацию потерь фермерам и другим хозяйствам в Белгородской области, которые пострадали в связи с непростой оперативной обстановкой вдоль границы. "Эти деньги уже в ноябре дойдут до своих получателей. Знаю, что было очень много обращений. Очень рад, что федеральное министерство выполняет те обещания, которые были даны. Надеюсь, что мы продолжим эту работу и в дальнейшем", - написал Гладков. Как следует из постановления регионального правительства, в октябре был утвержден порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям, которые понесли ущерб в связи со строительством фортификационных сооружений.

https://ria.ru/20231024/dorogi-1904914789.html

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россия, вячеслав гладков, белгородская область