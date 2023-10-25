https://ria.ru/20231025/gladkov-1905135682.html
Гладков рассказал о компенсациях для белгородских приграничных хозяйств
Гладков рассказал о компенсациях для белгородских приграничных хозяйств - РИА Новости, 25.10.2023
Гладков рассказал о компенсациях для белгородских приграничных хозяйств
Белгородские хозяйства, расположенные в приграничных районах и пострадавшие из-за непростой ситуации на границе, уже в ноябре начнут получать компенсации,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:18
2023-10-25T13:18
2023-10-25T13:18
белгородская область
россия
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 25 окт – РИА Новости. Белгородские хозяйства, расположенные в приграничных районах и пострадавшие из-за непростой ситуации на границе, уже в ноябре начнут получать компенсации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Гладков напомнил о том, что некоторое время назад министерство сельского хозяйства РФ приняло решение и выделило средства на частичную компенсацию потерь фермерам и другим хозяйствам в Белгородской области, которые пострадали в связи с непростой оперативной обстановкой вдоль границы. "Эти деньги уже в ноябре дойдут до своих получателей. Знаю, что было очень много обращений. Очень рад, что федеральное министерство выполняет те обещания, которые были даны. Надеюсь, что мы продолжим эту работу и в дальнейшем", - написал Гладков. Как следует из постановления регионального правительства, в октябре был утвержден порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям, которые понесли ущерб в связи со строительством фортификационных сооружений.
https://ria.ru/20231024/dorogi-1904914789.html
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россия, вячеслав гладков, белгородская область
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков рассказал о компенсациях для белгородских приграничных хозяйств
Гладков рассказал о компенсациях для белгородских приграничных хозяйств
БЕЛГОРОД, 25 окт – РИА Новости. Белгородские хозяйства, расположенные в приграничных районах и пострадавшие из-за непростой ситуации на границе, уже в ноябре начнут получать компенсации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Гладков напомнил о том, что некоторое время назад министерство сельского хозяйства РФ
приняло решение и выделило средства на частичную компенсацию потерь фермерам и другим хозяйствам в Белгородской области
, которые пострадали в связи с непростой оперативной обстановкой вдоль границы.
"Эти деньги уже в ноябре дойдут до своих получателей. Знаю, что было очень много обращений. Очень рад, что федеральное министерство выполняет те обещания, которые были даны. Надеюсь, что мы продолжим эту работу и в дальнейшем", - написал Гладков.
Как следует из постановления регионального правительства, в октябре был утвержден порядок предоставления субсидий сельхозпроизводителям, которые понесли ущерб в связи со строительством фортификационных сооружений.
Гладков рассказал о ремонте белгородских дорог, ведущих к селам