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На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А - РИА Новости, 25.10.2023
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17:39 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/gepatit-1905215364.html
На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А
На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А - РИА Новости, 25.10.2023
На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А
Уголовное дело возбуждено по факту массового заражения гепатитом А в Виннице, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:39
2023-10-25T17:39
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту массового заражения гепатитом А в Виннице, сообщает украинское издание "Страна.ua". Минздрав Украины во вторник сообщил, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 60 человек попали в больницу, среди них 14 детей. "Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли пресную воду из разных источников. Что это были за источники пресной воды, следствие устанавливает", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник также уточнил, что с 16 по 22 октября в медицинские учреждения Винницы с признаками гепатита А обратилось 62 человека, которые сейчас находятся на стационарном лечении в Винницкой клинической больнице и в Винницком Клиническом центре инфекционных болезней.
https://ria.ru/20230801/nauka-1887314450.html
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в мире, здоровье - общество, винница, украина, страна.ua, винницкая область
В мире, Здоровье - Общество, Винница, Украина, Страна.ua, Винницкая область
На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А

В Виннице на Украине завели дело по факту массового заражения гепатитом А

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи на Украине
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту массового заражения гепатитом А в Виннице, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Минздрав Украины во вторник сообщил, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 60 человек попали в больницу, среди них 14 детей.
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«
"Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли пресную воду из разных источников. Что это были за источники пресной воды, следствие устанавливает", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник также уточнил, что с 16 по 22 октября в медицинские учреждения Винницы с признаками гепатита А обратилось 62 человека, которые сейчас находятся на стационарном лечении в Винницкой клинической больнице и в Винницком Клиническом центре инфекционных болезней.
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