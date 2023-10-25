https://ria.ru/20231025/gepatit-1905215364.html

На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А

На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А - РИА Новости, 25.10.2023

На Украине завели дело после массового заражения гепатитом А

Уголовное дело возбуждено по факту массового заражения гепатитом А в Виннице, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:39

2023-10-25T17:39

2023-10-25T17:39

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту массового заражения гепатитом А в Виннице, сообщает украинское издание "Страна.ua". Минздрав Украины во вторник сообщил, что в Винницкой области зафиксирована вспышка гепатита А, 60 человек попали в больницу, среди них 14 детей. "Предварительно установлено, что все пострадавшие употребляли пресную воду из разных источников. Что это были за источники пресной воды, следствие устанавливает", - сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Источник также уточнил, что с 16 по 22 октября в медицинские учреждения Винницы с признаками гепатита А обратилось 62 человека, которые сейчас находятся на стационарном лечении в Винницкой клинической больнице и в Винницком Клиническом центре инфекционных болезней.

https://ria.ru/20230801/nauka-1887314450.html

https://ria.ru/20230913/delo-1896144059.html

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винницкая область

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в мире, здоровье - общество, винница, украина, страна.ua, винницкая область