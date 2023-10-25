Для большинства болезней пока нет генной терапии, заявила эксперт
Баранова: генной терапии до сих пор нет для подавляющего большинства болезней
© Depositphotos.com / Alexander RathsУченый во время работы в лаборатории
© Depositphotos.com / Alexander Raths
Ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Своевременное обследование супружеской пары на генетические заболевания сейчас одна из самых эффективных мер для предотвращения рождения больных детей, поскольку генной терапии и таргетных препаратов до сих пор нет для лечения большинства генетических заболеваний, заявила доцент кафедры медицинской генетики ФГБОУ ДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова на Евразийском форуме по диагностике и лечению орфанных болезней "Содружество без границ".
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"Мы много говорим про лечение, про генную терапию, про таргетные препараты, но, к сожалению, до сих пор это все еще разрабатывается. Для некоторых заболеваний это есть, но для подавляющего большинства пока такой терапии нет, а эти заболевания могут сопровождаться умственной отсталостью", - сказала Баранова на круглом столе "Инновации BGI в мире NGS: от ПГТ до полного генома".
По ее словам, обследование носителей и недопущение рождение больных детей - самое эффективное лечение, поэтому часто говорят про скрининг носительства.
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"Обследовать, конечно, нужно двоих партнеров. Не знаю как в Узбекистане, но у нас довольно до сих пор большой процент разводов. Когда мы обследуем обоих родителей, мы рассчитываем риск не только для конкретной семьи, мы рассчитываем риск и для последующих браков. Если мужчина понимает, что он носитель, возможно, он не пропустит эту ситуацию, и в следующем браке обследует свою супругу", - отметила Баранова.