Экс-глава MI-6 предложил передать сектор Газа под международное управление
Экс-глава MI-6 Сойерс призвал ввести в секторе Газа международную администрацию
© AP Photo / Hatem AliПоследствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Ali
Последствия разрушений, вызванных израильским авиаударом в секторе Газа
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший глава британской разведслужбы МИ-6 Джон Сойерс в колонке для газеты Financial Times предложил передать сектор Газа под международное управление после проведения там Израилем наземной операции.
Сойерс добавляет, что управление над сектором Газа после того, как Израиль проведет там операцию, могла бы взять миссия ООН или Лиги арабских государств. По его словам, в таких усилиях могли бы принять участие арабские страны, такие как Египет, Марокко и Саудовская Аравия, которые приемлемы для Израиля и в то же время имеют поддержку у народа Газы.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.