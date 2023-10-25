https://ria.ru/20231025/gaza-1905235774.html

Экс-глава MI-6 предложил передать сектор Газа под международное управление

Экс-глава MI-6 предложил передать сектор Газа под международное управление - РИА Новости, 25.10.2023

Экс-глава MI-6 предложил передать сектор Газа под международное управление

Бывший глава британской разведслужбы МИ-6 Джон Сойерс в колонке для газеты Financial Times предложил передать сектор Газа под международное управление после... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:58

2023-10-25T18:58

2023-10-25T18:58

в мире

израиль

великобритания

сектор газа

ми-6

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901823456_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3e1ab0ddcba576e964e9bee946ffdaa.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бывший глава британской разведслужбы МИ-6 Джон Сойерс в колонке для газеты Financial Times предложил передать сектор Газа под международное управление после проведения там Израилем наземной операции. "Требуется какая-то международная администрация для Газы. ООН уже делала это раньше в Намибии, Камбодже, Боснии и Восточном Тиморе. США делали это в Ираке после неудавшегося вторжения", - написал Сойерс. Сойерс добавляет, что управление над сектором Газа после того, как Израиль проведет там операцию, могла бы взять миссия ООН или Лиги арабских государств. По его словам, в таких усилиях могли бы принять участие арабские страны, такие как Египет, Марокко и Саудовская Аравия, которые приемлемы для Израиля и в то же время имеют поддержку у народа Газы. В случае миссии ООН потребуется мандат Совета Безопасности организации, при этом Россия и Китай согласятся на такой план только если инициатива будет возглавлена арабскими государствами, продолжает Сойерс. По мнению Сойерса, главы служб безопасности Израиля знают, что цель по уничтожению ХАМАС, вероятно, не сможет быть достигнута Израилем, в частности в силу поддержки ХАМАС Ираном и сложности ведения городских боев. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231024/sanktsii-1905026763.html

https://ria.ru/20231021/aktsiya-1904391078.html

израиль

великобритания

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, великобритания, сектор газа, ми-6, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году