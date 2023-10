https://ria.ru/20231025/gaza-1905142756.html

СМИ разобрали израильское видео с ударом по больнице Газы

СМИ разобрали израильское видео с ударом по больнице Газы - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ разобрали израильское видео с ударом по больнице Газы

Видео, которое Израиль представляет в качестве доказательств причастности именно палестинских движений к ракетному удару по больнице в секторе Газа, на самом... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:38

2023-10-25T13:38

2023-10-25T13:38

в мире

израиль

россия

палестина

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903511249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aea86bed952591a65967110759827f72.jpg

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Видео, которое Израиль представляет в качестве доказательств причастности именно палестинских движений к ракетному удару по больнице в секторе Газа, на самом деле не указывает на виновника трагедии, сообщила газета New York Times по итогам собственного расследования. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". По информации New York Times, видео телеканала Аль-Джазира, которое власти Израиля используют как главное доказательство причастности палестинских движений к взрыву у больницы, не имеет с ним ничего общего. В ролике ракета сдетонировала "примерно в двух милях" над землей и не могла стать причиной взрыва. Как пишет издание, продвигаемая израильскими и американскими спецслужбами версия, что у "Аль-Ахли" взорвалась палестинская ракета, все еще остается вероятной. Тем не менее, ролик, который ранее позиционировали как главное доказательство, теперь ставит под сомнение однозначную трактовку произошедшего. Газета отмечает, что во время взрыва в больнице армия Израиля наносила удары по Газе: на кадрах видно, что за пару минут до взрыва в "Аль-Ахли" в окрестностях госпиталя раздались еще два взрыва. При этом представитель армии Израиля Нир Динар не ответил New York Times, насколько далеко от больницы наносились удары. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231024/bolnitsa-1904856865.html

https://ria.ru/20231023/khamas-1904648718.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео ВВС Израиля, на котором территория больницы в секторе Газа до и после удара Армия обороны Израиля опубликовала видео военно-воздушных сил, на котором, как утверждается, территория больницы в секторе Газа до и после удара. Израильские военные вновь заявили, что речь идет, по их версии, о ракетном пуске "Исламского джихада". 2023-10-25T13:38 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году