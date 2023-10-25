https://ria.ru/20231025/gaza-1905142045.html

СМИ: Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в Газе

СМИ: Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в Газе - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ: Нетаньяху хочет отложить наземную операцию в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, поскольку скептически оценивает планы военных, сообщил американский... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:37

2023-10-25T13:37

2023-10-25T14:51

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа, поскольку скептически оценивает планы военных, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники. "Он несколько скептически относится к военным планам Израиля — и ему хочется дополнительного времени", — говорится в публикации.По данным собеседников издания, президент США Джо Байден хочет выиграть время для Нетаньяху, у которого "есть свои причины" откладывать проведение операции в анклаве. "Он (Байден. — Прим. ред.) опасается, что быстрое, импульсивное нападение на Газу приведет Израиль к длительной кровавой уличной битве, из-за которой могут быть убиты десятки тысяч людей, но при этом ХАМАС не будет уничтожен", — пишет Axios.В Вашингтоне также не хотели бы, чтобы в конфликт вступили ливанское движение "Хезболла" и другие группировки, из-за чего под угрозой оказались бы находящиеся в регионе американские военные.Как отметили источники Axios, израильский премьер готов дать больше времени на переговоры об освобождении пленных и вместе с этим на подготовку ЦАХАЛ к боевым действиям.Накануне израильский МИД заявил, что наземная операция в секторе Газа откладывается из-за возможных "смертельных ловушек", которые могли бы привести к существенным потерям. В то же время, как заявил вчера начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, у армии подготовлен "высококлассный план" наступления.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило пять тысяч, свыше 15 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.

https://ria.ru/20231024/operatsiya-1905039701.html

https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

израиль

сша

сектор газа

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа