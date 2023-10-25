https://ria.ru/20231025/gaza-1905115689.html
МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой
МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой - РИА Новости, 25.10.2023
МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой
Израиль совершит ошибку, если начнет наземную операцию в секторе Газа, необходимо срочное прекращение огня, заявил в среду глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:59
2023-10-25T11:59
2023-10-25T12:27
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
турция
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 25 окт - РИА Новости. Израиль совершит ошибку, если начнет наземную операцию в секторе Газа, необходимо срочное прекращение огня, заявил в среду глава МИД Турции Хакан Фидан.Армия обороны Израиля откладывает начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа из-за возможных "смертельных ловушек", сообщил во вторник замдиректора по общественным связям МИД Израиля Эммануэль Нахшон."Мы ни в коей мере не приемлем агрессию против невинных мирных жителей в Газе, ставшую коллективным наказанием... Израилю необходимо отступить назад и не совершать эту ошибку. Наземная операция превратит эту жестокость в настоящую бойню. Необходимо срочно принять меры для прекращения войны и нападений на мирных жителей в Газе: нужны срочное перемирие и открытие коридоров для доставки гуманитарной помощи", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с катарским коллегой. Он вновь отметил, что сейчас поворотный момент - кризис приведет или к масштабной региональной войне, или к миру.
https://ria.ru/20231024/gumkrizis-1904979898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, хакан фидан
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Турция, Хакан Фидан
МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой
МИД Турции: наземная операция Израиля в Газе станет ошибкой и приведет к бойне
СТАМБУЛ, 25 окт - РИА Новости. Израиль совершит ошибку, если начнет наземную операцию в секторе Газа, необходимо срочное прекращение огня, заявил в среду глава МИД Турции Хакан Фидан.
Армия обороны Израиля откладывает начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа из-за возможных "смертельных ловушек", сообщил во вторник замдиректора по общественным связям МИД Израиля Эммануэль Нахшон
.
"Мы ни в коей мере не приемлем агрессию против невинных мирных жителей в Газе, ставшую коллективным наказанием... Израилю необходимо отступить назад и не совершать эту ошибку. Наземная операция превратит эту жестокость в настоящую бойню. Необходимо срочно принять меры для прекращения войны и нападений на мирных жителей в Газе: нужны срочное перемирие и открытие коридоров для доставки гуманитарной помощи", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с катарским коллегой. Он вновь отметил, что сейчас поворотный момент - кризис приведет или к масштабной региональной войне, или к миру.
Эрдоган заявил, что молчание Запада привело к кризису в секторе Газа