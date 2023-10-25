https://ria.ru/20231025/gaza-1905115689.html

МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой

МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой - РИА Новости, 25.10.2023

МИД Турции назвал возможную наземную операцию Израиля в Газе ошибкой

Израиль совершит ошибку, если начнет наземную операцию в секторе Газа, необходимо срочное прекращение огня, заявил в среду глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:59

2023-10-25T11:59

2023-10-25T12:27

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

турция

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 25 окт - РИА Новости. Израиль совершит ошибку, если начнет наземную операцию в секторе Газа, необходимо срочное прекращение огня, заявил в среду глава МИД Турции Хакан Фидан.Армия обороны Израиля откладывает начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа из-за возможных "смертельных ловушек", сообщил во вторник замдиректора по общественным связям МИД Израиля Эммануэль Нахшон."Мы ни в коей мере не приемлем агрессию против невинных мирных жителей в Газе, ставшую коллективным наказанием... Израилю необходимо отступить назад и не совершать эту ошибку. Наземная операция превратит эту жестокость в настоящую бойню. Необходимо срочно принять меры для прекращения войны и нападений на мирных жителей в Газе: нужны срочное перемирие и открытие коридоров для доставки гуманитарной помощи", - заявил Фидан на совместной пресс-конференции с катарским коллегой. Он вновь отметил, что сейчас поворотный момент - кризис приведет или к масштабной региональной войне, или к миру.

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Кирилл Волков

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, турция, хакан фидан