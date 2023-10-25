https://ria.ru/20231025/gaza-1905110485.html
Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке
Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке - РИА Новости, 25.10.2023
Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке
Вывоз граждан РФ из сектора Газа в проработке, о маршрутах и датах говорить преждевременно, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Палестине. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:35
2023-10-25T11:35
2023-10-25T11:56
палестина
россия
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902774658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_adfd00cd2b27ad92fde9effe7d88bd4a.jpg
ГАЗА, 25 окт - РИА Новости. Вывоз граждан РФ из сектора Газа в проработке, о маршрутах и датах говорить преждевременно, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Палестине."Эвакуация в проработке. О маршрутах и датах говорить преждевременно", - сказали в дипмиссии. Сообщается, что в списки для вывоза включены более 700 человек, из них более 400 россияне. "В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане", - сказали в дипмиссии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231024/konflikt-1904898971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, россия, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Россия, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке
Дипмиссия в Палестине: о маршрутах и датах вывоза россиян из Газы говорить рано
ГАЗА, 25 окт - РИА Новости. Вывоз граждан РФ из сектора Газа в проработке, о маршрутах и датах говорить преждевременно, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Палестине.
"Эвакуация в проработке. О маршрутах и датах говорить преждевременно", - сказали в дипмиссии. Сообщается, что в списки для вывоза включены более 700 человек, из них более 400 россияне. "В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане", - сказали в дипмиссии.
Ближневосточный гамбит: Европа вышла из игры
Утром 7 октября Израиль
подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израиль заставят платить и каяться
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
В Кремле назвали основу для решения палестино-израильского конфликта