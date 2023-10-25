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Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке - РИА Новости, 25.10.2023
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11:35 25.10.2023 (обновлено: 11:56 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/gaza-1905110485.html
Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке
Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке - РИА Новости, 25.10.2023
Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке
Вывоз граждан РФ из сектора Газа в проработке, о маршрутах и датах говорить преждевременно, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Палестине. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:35
2023-10-25T11:56
палестина
россия
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ГАЗА, 25 окт - РИА Новости. Вывоз граждан РФ из сектора Газа в проработке, о маршрутах и датах говорить преждевременно, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Палестине."Эвакуация в проработке. О маршрутах и датах говорить преждевременно", - сказали в дипмиссии. Сообщается, что в списки для вывоза включены более 700 человек, из них более 400 россияне. "В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане", - сказали в дипмиссии.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231023/evropa-1904538908.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231024/konflikt-1904898971.html
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палестина, россия, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Россия, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Дипмиссия в Палестине сообщила, что вывоз россиян из Газы в проработке

Дипмиссия в Палестине: о маршрутах и датах вывоза россиян из Газы говорить рано

© AP Photo / Hatem AliПалестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Палестинцы стоят у здания, разрушенного в результате израильского авиаудара, в Рафахе, сектор Газа
Читать ria.ru в
ГАЗА, 25 окт - РИА Новости. Вывоз граждан РФ из сектора Газа в проработке, о маршрутах и датах говорить преждевременно, сообщили РИА Новости в дипмиссии в Палестине.
"Эвакуация в проработке. О маршрутах и датах говорить преждевременно", - сказали в дипмиссии. Сообщается, что в списки для вывоза включены более 700 человек, из них более 400 россияне. "В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане", - сказали в дипмиссии.
Мужчина с флагом на монументе Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Ближневосточный гамбит: Европа вышла из игры
23 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия обстрелов города Хан-Юнис - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Кремле назвали основу для решения палестино-израильского конфликта
24 октября, 12:53
 
ПалестинаРоссияВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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