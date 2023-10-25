В Палестине заявили, что система здравоохранения сектора Газа рухнула

КАИР, 25 окт — РИА Новости. В секторе Газа больше не действует система здравоохранения, заявила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла."Система здравоохранения полностью рухнула, в секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности, ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения", — сказала собеседница агентства.Для возобновления работы основных клиник в Газе необходимы срочные поставки топлива, подчеркнула она.Аль-Кейла призвала обеспечить безопасные коридоры для доставки гуманитарной помощи, так как то, что уже поступило, — "это капля в море".За минувшие несколько дней из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах" проехали три колонны с гуманитарной помощью. Накануне вечером в путь отправилась четвертая. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что конвой состоит из восьми грузовиков с медицинскими препаратами и продуктами.В то же время Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока не может доставить гуманитарную помощь, поступившую из Египта, в больницы на севере Газы из-за отсутствия гарантий безопасности. ВОЗ призвала установить гуманитарное перемирие по всему сектору.В заявлении организации подчеркивается, что "если в Газу в срочном порядке не будeт доставлено жизненно важное топливо и дополнительные медицинские принадлежности, тысячи уязвимых пациентов могут умереть или получить медицинские осложнения, поскольку важнейшие службы будут отключены из-за отсутствия электроэнергии".Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после того, как южные регионы страны 7 октября подверглись массированным ракетным обстрелам и нападению бойцов палестинского движения ХАМАС, в результате чего погибли более 1300 израильтян и граждан других стран, в том числе России. Число жертв действий Израиля в секторе Газа превысило пять тысяч человек.
КАИР, 25 окт — РИА Новости. В секторе Газа больше не действует система здравоохранения, заявила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла.
"Система здравоохранения полностью рухнула, в секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности, ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения", — сказала собеседница агентства.
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Для возобновления работы основных клиник в Газе необходимы срочные поставки топлива, подчеркнула она.
Аль-Кейла призвала обеспечить безопасные коридоры для доставки гуманитарной помощи, так как то, что уже поступило, — "это капля в море".
За минувшие несколько дней из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах" проехали три колонны с гуманитарной помощью. Накануне вечером в путь отправилась четвертая. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что конвой состоит из восьми грузовиков с медицинскими препаратами и продуктами.
В то же время Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока не может доставить гуманитарную помощь, поступившую из Египта, в больницы на севере Газы из-за отсутствия гарантий безопасности. ВОЗ призвала установить гуманитарное перемирие по всему сектору.
В заявлении организации подчеркивается, что "если в Газу в срочном порядке не будeт доставлено жизненно важное топливо и дополнительные медицинские принадлежности, тысячи уязвимых пациентов могут умереть или получить медицинские осложнения, поскольку важнейшие службы будут отключены из-за отсутствия электроэнергии".
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после того, как южные регионы страны 7 октября подверглись массированным ракетным обстрелам и нападению бойцов палестинского движения ХАМАС, в результате чего погибли более 1300 израильтян и граждан других стран, в том числе России. Число жертв действий Израиля в секторе Газа превысило пять тысяч человек.
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