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В Палестине заявили, что система здравоохранения сектора Газа рухнула - РИА Новости, 25.10.2023
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11:23 25.10.2023 (обновлено: 12:37 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/gaza-1905107695.html
В Палестине заявили, что система здравоохранения сектора Газа рухнула
В Палестине заявили, что система здравоохранения сектора Газа рухнула - РИА Новости, 25.10.2023
В Палестине заявили, что система здравоохранения сектора Газа рухнула
В секторе Газа больше не действует система здравоохранения, заявила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:23
2023-10-25T12:37
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 25 окт — РИА Новости. В секторе Газа больше не действует система здравоохранения, заявила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла."Система здравоохранения полностью рухнула, в секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности, ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения", — сказала собеседница агентства.Для возобновления работы основных клиник в Газе необходимы срочные поставки топлива, подчеркнула она.Аль-Кейла призвала обеспечить безопасные коридоры для доставки гуманитарной помощи, так как то, что уже поступило, — "это капля в море".За минувшие несколько дней из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах" проехали три колонны с гуманитарной помощью. Накануне вечером в путь отправилась четвертая. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что конвой состоит из восьми грузовиков с медицинскими препаратами и продуктами.В то же время Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока не может доставить гуманитарную помощь, поступившую из Египта, в больницы на севере Газы из-за отсутствия гарантий безопасности. ВОЗ призвала установить гуманитарное перемирие по всему сектору.В заявлении организации подчеркивается, что "если в Газу в срочном порядке не будeт доставлено жизненно важное топливо и дополнительные медицинские принадлежности, тысячи уязвимых пациентов могут умереть или получить медицинские осложнения, поскольку важнейшие службы будут отключены из-за отсутствия электроэнергии".Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после того, как южные регионы страны 7 октября подверглись массированным ракетным обстрелам и нападению бойцов палестинского движения ХАМАС, в результате чего погибли более 1300 израильтян и граждан других стран, в том числе России. Число жертв действий Израиля в секторе Газа превысило пять тысяч человек.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231023/tsakhal-1904582875.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
В Палестине заявили, что система здравоохранения сектора Газа рухнула

В Палестине заявили, что система здравоохранения сектора Газа полностью рухнула

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкТерритория больницы Аль-Шифы в городе Газа
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
Территория больницы Аль-Шифы в городе Газа
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КАИР, 25 окт — РИА Новости. В секторе Газа больше не действует система здравоохранения, заявила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла.
"Система здравоохранения полностью рухнула, в секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности, ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения", — сказала собеседница агентства.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
Для возобновления работы основных клиник в Газе необходимы срочные поставки топлива, подчеркнула она.
Аль-Кейла призвала обеспечить безопасные коридоры для доставки гуманитарной помощи, так как то, что уже поступило, — "это капля в море".
За минувшие несколько дней из Египта в сектор Газа через КПП "Рафах" проехали три колонны с гуманитарной помощью. Накануне вечером в путь отправилась четвертая. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что конвой состоит из восьми грузовиков с медицинскими препаратами и продуктами.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
В то же время Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пока не может доставить гуманитарную помощь, поступившую из Египта, в больницы на севере Газы из-за отсутствия гарантий безопасности. ВОЗ призвала установить гуманитарное перемирие по всему сектору.
В заявлении организации подчеркивается, что "если в Газу в срочном порядке не будeт доставлено жизненно важное топливо и дополнительные медицинские принадлежности, тысячи уязвимых пациентов могут умереть или получить медицинские осложнения, поскольку важнейшие службы будут отключены из-за отсутствия электроэнергии".
Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа после того, как южные регионы страны 7 октября подверглись массированным ракетным обстрелам и нападению бойцов палестинского движения ХАМАС, в результате чего погибли более 1300 израильтян и граждан других стран, в том числе России. Число жертв действий Израиля в секторе Газа превысило пять тысяч человек.
Израильские танки на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В ЦАХАЛ назвали условие для отмены наземной операции в Газе
23 октября, 07:35
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреИзраильПалестинаРоссияВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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