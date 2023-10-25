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"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе - РИА Новости, 25.10.2023
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе
Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в секторе Газа, куда они вошли с целью разведки и выявления возможности освобождения РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T02:40
2023-10-25T02:40
2023-10-25T10:55
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в секторе Газа, куда они вошли с целью разведки и выявления возможности освобождения заложников, об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X."В течение последних 24 часов, или около того (интервью было записано во вторник, 24 октября. — Прим. ред.), некоторые из наших (американских. — Прим. ред.) и израильских сил специального назначения отправились в сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски", — заявил Макгрегор.Эксперт добавил, что он не только не может себе представить победу Израиля в том или ином виде, но и считает конфликт очень опасным для самих США из-за риска войны с Ираном.По словам Макгрегора, военная мощь США находится в самой "слабой точке" за всю недавнюю историю, в связи с чем страна не готова к вовлечению в крупномасштабный конфликт.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников для обсуждения вопросов "планирования".
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в мире, израиль, сша, иран, такер карлсон, патрик райдер, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иран, Такер Карлсон, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе
Полковник Макгрегор: в Газе расстреляли американский спецназ