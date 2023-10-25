Рейтинг@Mail.ru
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 25.10.2023 (обновлено: 10:55 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/gaza-1905060703.html
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе - РИА Новости, 25.10.2023
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе
Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в секторе Газа, куда они вошли с целью разведки и выявления возможности освобождения РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T02:40
2023-10-25T10:55
в мире
израиль
сша
иран
такер карлсон
патрик райдер
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905101291_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bce63473f1cdf20fd4100a3638eccc2e.jpg
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в секторе Газа, куда они вошли с целью разведки и выявления возможности освобождения заложников, об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X."В течение последних 24 часов, или около того (интервью было записано во вторник, 24 октября. — Прим. ред.), некоторые из наших (американских. — Прим. ред.) и израильских сил специального назначения отправились в сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски", — заявил Макгрегор.Эксперт добавил, что он не только не может себе представить победу Израиля в том или ином виде, но и считает конфликт очень опасным для самих США из-за риска войны с Ираном.По словам Макгрегора, военная мощь США находится в самой "слабой точке" за всю недавнюю историю, в связи с чем страна не готова к вовлечению в крупномасштабный конфликт.Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников для обсуждения вопросов "планирования".
https://ria.ru/20231025/tonneli-1905057638.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905101291_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_98127ae309d85c5af42c65179ffa5c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, такер карлсон, патрик райдер, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Иран, Такер Карлсон, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"На куски": в США сообщили о расстреле американского спецназа в Газе

Полковник Макгрегор: в Газе расстреляли американский спецназ

© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDМужчина идет по заваленной обломками улице после авиаударов Израиля по городу Газа
Мужчина идет по заваленной обломками улице после авиаударов Израиля по городу Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Мужчина идет по заваленной обломками улице после авиаударов Израиля по городу Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Отряд американских и израильских сил специального назначения был расстрелян в секторе Газа, куда они вошли с целью разведки и выявления возможности освобождения заложников, об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Такеру Карлсону в социальной сети X.
«
"В течение последних 24 часов, или около того (интервью было записано во вторник, 24 октября. — Прим. ред.), некоторые из наших (американских. — Прим. ред.) и израильских сил специального назначения отправились в сектор Газа для разведки и выявления возможных путей для освобождения заложников, а их расстреляли и раскромсали на куски", — заявил Макгрегор.
Эксперт добавил, что он не только не может себе представить победу Израиля в том или ином виде, но и считает конфликт очень опасным для самих США из-за риска войны с Ираном.
По словам Макгрегора, военная мощь США находится в самой "слабой точке" за всю недавнюю историю, в связи с чем страна не готова к вовлечению в крупномасштабный конфликт.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил присутствие в Израиле американских военных советников для обсуждения вопросов "планирования".
Тоннели в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Журналист Херш заявил о планах Израиля затопить тоннели ХАМАС в Газе
25 октября, 01:11
 
В миреИзраильСШАИранТакер КарлсонПатрик РайдерМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала