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На Кубани водитель фуры насмерть сбил женщину на территории производства - РИА Новости, 25.10.2023
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13:27 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/fura-1905137820.html
На Кубани водитель фуры насмерть сбил женщину на территории производства
На Кубани водитель фуры насмерть сбил женщину на территории производства - РИА Новости, 25.10.2023
На Кубани водитель фуры насмерть сбил женщину на территории производства
Грузовик насмерть сбил сотрудницу на территории производства в Выселковском районе Краснодарского края, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:27
2023-10-25T13:27
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Грузовик насмерть сбил сотрудницу на территории производства в Выселковском районе Краснодарского края, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. Ранее в сети появилось видео, на котором женщина обходит фуру спереди и оказывается в слепой зоне. Водитель грузового транспорта начинает движение и наезжает на нее. По данным Telegram-канала Kub Mash, речь идет о территории фирмы "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева. "В полицию Выселковского района поступило сообщение о несчастном случае на производстве, в результате которого погибла местная жительница 1972 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении полицейского главка. По результатам проверки материалы будут переданы в следственные органы. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло 21 октября, на кадрах - сотрудники производства.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
На Кубани водитель фуры насмерть сбил женщину на территории производства

На Кубани водитель фуры насмерть сбил сотрудницу на территории производства

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Грузовик насмерть сбил сотрудницу на территории производства в Выселковском районе Краснодарского края, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ.
Ранее в сети появилось видео, на котором женщина обходит фуру спереди и оказывается в слепой зоне. Водитель грузового транспорта начинает движение и наезжает на нее. По данным Telegram-канала Kub Mash, речь идет о территории фирмы "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева.
«
"В полицию Выселковского района поступило сообщение о несчастном случае на производстве, в результате которого погибла местная жительница 1972 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении полицейского главка.
По результатам проверки материалы будут переданы в следственные органы.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло 21 октября, на кадрах - сотрудники производства.
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