https://ria.ru/20231025/fura-1905137820.html

На Кубани водитель фуры насмерть сбил женщину на территории производства

На Кубани водитель фуры насмерть сбил женщину на территории производства - РИА Новости, 25.10.2023

На Кубани водитель фуры насмерть сбил женщину на территории производства

Грузовик насмерть сбил сотрудницу на территории производства в Выселковском районе Краснодарского края, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:27

2023-10-25T13:27

2023-10-25T13:27

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Грузовик насмерть сбил сотрудницу на территории производства в Выселковском районе Краснодарского края, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. Ранее в сети появилось видео, на котором женщина обходит фуру спереди и оказывается в слепой зоне. Водитель грузового транспорта начинает движение и наезжает на нее. По данным Telegram-канала Kub Mash, речь идет о территории фирмы "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачева. "В полицию Выселковского района поступило сообщение о несчастном случае на производстве, в результате которого погибла местная жительница 1972 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении полицейского главка. По результатам проверки материалы будут переданы в следственные органы. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ЧП произошло 21 октября, на кадрах - сотрудники производства.

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край