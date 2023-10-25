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В Светлогорске стартовал форум "Без срока давности" - РИА Новости, 25.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:51 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/forum-1905145923.html
В Светлогорске стартовал форум "Без срока давности"
В Светлогорске стартовал форум "Без срока давности" - РИА Новости, 25.10.2023
В Светлогорске стартовал форум "Без срока давности"
Торжественная церемония открытия Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:51
2023-10-25T13:51
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" прошла в Светлогорске Калининградской области. Форум проводится при поддержке Минпросвещения России и продлится до 26 октября 2023 года.Приветственный адрес участникам форума направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Его зачитал начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков."Важно, что этот масштабный востребованный проект объединил людей самых разных возрастов и профессий: представителей органов власти, общественных и волонтерских организаций, экспертных и научных кругов, тех, кто посвящает себя важному, значимому делу – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи", – говорится в приветствии главы государства.В своем видеообращении к участникам мероприятия министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что форум посвящен очень важной теме, поскольку историческая правда о преступлениях нацизма имеет огромное не только научное, но и общечеловеческое значение."Сегодня у нас есть возможность обсудить все грани трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Серьезная работа в этом направлении ведется Министерством просвещения в рамках проекта "Без срока давности". Регулярно проводятся образовательно-просветительские мероприятия, среди которых Всероссийский конкурс сочинений. Его участниками с 2021 года стали почти два миллиона ребят из всех регионов нашей страны. Большой популярностью среди обучающихся и педагогов пользуются фестиваль музейных экспозиций и конкурс исследовательских проектов "Без срока давности", – подчеркнул Сергей Кравцов.Он выразил уверенность в том, что по итогам форума будут выработаны важные инициативы и предложения.Московский педагогический государственный университет выступает федеральным оператором образовательно-просветительских мероприятий проекта "Без срока давности". На форуме сотрудники МПГУ знакомят участников с подробностями реализации образовательного направления проекта.Форум "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" приурочен к судебному процессу о признании преступлениями против человечности и геноцидом советского народа преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области.В ходе форума запланированы два пленарных заседания, на которых будут обсуждаться современные угрозы нацизма и перспективы развития проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, московский педагогический государственный университет
Год педагога и наставника, Общество, Московский педагогический государственный университет

В Светлогорске стартовал форум "Без срока давности"

© Правительство Калининградской областиПосетительница выставки в рамках Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность"
Посетительница выставки в рамках Международного научно-практического форума Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность
© Правительство Калининградской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Торжественная церемония открытия Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" прошла в Светлогорске Калининградской области. Форум проводится при поддержке Минпросвещения России и продлится до 26 октября 2023 года.
© Правительство Калининградской областиУчастники Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность"
Участники Международного научно-практического форума Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность
© Правительство Калининградской области
Участники Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность"
Приветственный адрес участникам форума направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Его зачитал начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.
"Важно, что этот масштабный востребованный проект объединил людей самых разных возрастов и профессий: представителей органов власти, общественных и волонтерских организаций, экспертных и научных кругов, тех, кто посвящает себя важному, значимому делу – сбережению нашей исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи", – говорится в приветствии главы государства.
© Правительство Калининградской областиНачальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков во время церемонии открытия Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность"
Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков во время церемонии открытия Международного научно-практического форума Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность
© Правительство Калининградской области
Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков во время церемонии открытия Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность"
В своем видеообращении к участникам мероприятия министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что форум посвящен очень важной теме, поскольку историческая правда о преступлениях нацизма имеет огромное не только научное, но и общечеловеческое значение.
© Правительство Калининградской областиЭкспонаты на выставке в рамках Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность"
Экспонаты на выставке в рамках Международного научно-практического форума Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность
© Правительство Калининградской области
Экспонаты на выставке в рамках Международного научно-практического форума "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность"
"Сегодня у нас есть возможность обсудить все грани трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Серьезная работа в этом направлении ведется Министерством просвещения в рамках проекта "Без срока давности". Регулярно проводятся образовательно-просветительские мероприятия, среди которых Всероссийский конкурс сочинений. Его участниками с 2021 года стали почти два миллиона ребят из всех регионов нашей страны. Большой популярностью среди обучающихся и педагогов пользуются фестиваль музейных экспозиций и конкурс исследовательских проектов "Без срока давности", – подчеркнул Сергей Кравцов.
Он выразил уверенность в том, что по итогам форума будут выработаны важные инициативы и предложения.
Московский педагогический государственный университет выступает федеральным оператором образовательно-просветительских мероприятий проекта "Без срока давности". На форуме сотрудники МПГУ знакомят участников с подробностями реализации образовательного направления проекта.
Форум "Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность" приурочен к судебному процессу о признании преступлениями против человечности и геноцидом советского народа преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области.
В ходе форума запланированы два пленарных заседания, на которых будут обсуждаться современные угрозы нацизма и перспективы развития проекта "Без срока давности", направленного на сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.
 
Год педагога и наставникаОбществоМосковский педагогический государственный университет
 
 
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