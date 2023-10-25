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Специалисты завершили консервацию фонтанного комплекса на Манежной площади
Специалисты завершили консервацию фонтанного комплекса на Манежной площади - РИА Новости, 25.10.2023
Специалисты завершили консервацию фонтанного комплекса на Манежной площади
Специалисты городского хозяйства завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:47
2023-10-25T11:47
2023-10-25T11:47
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади. После отключения фонтанов из чаш слили воду, промыли все гранитные поверхности и скульптуры, демонтировали струеобразующие элементы. По завершению мероприятий по консервации приступаем к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении напомнили, что комплекс на Манежной площади состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы. Главный фонтан "Гейзер" был открыт в 1996 году, он получил название из-за своих струй, которые "выстреливают" подобно гейзеру. В центре комплекса находится скульптура "Времена года" – четверка бронзовых коней, символизирующих разные сезоны. За ней установлено гидроустройство "Завеса", создающее водяную арку. Под ней можно пройти, не рискуя промокнуть.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади. После отключения фонтанов из чаш слили воду, промыли все гранитные поверхности и скульптуры, демонтировали струеобразующие элементы. По завершению мероприятий по консервации приступаем к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону", – сказал Бирюков
, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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В сообщении напомнили, что комплекс на Манежной площади состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы. Главный фонтан "Гейзер" был открыт в 1996 году, он получил название из-за своих струй, которые "выстреливают" подобно гейзеру. В центре комплекса находится скульптура "Времена года" – четверка бронзовых коней, символизирующих разные сезоны. За ней установлено гидроустройство "Завеса", создающее водяную арку. Под ней можно пройти, не рискуя промокнуть.