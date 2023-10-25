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Специалисты завершили консервацию фонтанного комплекса на Манежной площади

Специалисты завершили консервацию фонтанного комплекса на Манежной площади - РИА Новости, 25.10.2023

Специалисты завершили консервацию фонтанного комплекса на Манежной площади

Специалисты городского хозяйства завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T11:47

2023-10-25T11:47

2023-10-25T11:47

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты городского хозяйства завершили подготовку к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке к зиме фонтанного комплекса на Манежной площади. После отключения фонтанов из чаш слили воду, промыли все гранитные поверхности и скульптуры, демонтировали струеобразующие элементы. По завершению мероприятий по консервации приступаем к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении напомнили, что комплекс на Манежной площади состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы. Главный фонтан "Гейзер" был открыт в 1996 году, он получил название из-за своих струй, которые "выстреливают" подобно гейзеру. В центре комплекса находится скульптура "Времена года" – четверка бронзовых коней, символизирующих разные сезоны. За ней установлено гидроустройство "Завеса", создающее водяную арку. Под ней можно пройти, не рискуя промокнуть.

https://realty.ria.ru/20231025/blagoustroystvo-1904969339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы