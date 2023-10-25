Рейтинг@Mail.ru
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/florida-1905073469.html
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ
Ректор университетской системы Флориды Рэй Родригез отдал распоряжение университетам штата распустить студенческие группы, связанные с пропалестинской... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:16
2023-10-25T08:16
в мире
флорида
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136004/65/1360046528_0:0:474:267_1920x0_80_0_0_8a85453c54e6a35e0644e2ddd0170717.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ректор университетской системы Флориды Рэй Родригез отдал распоряжение университетам штата распустить студенческие группы, связанные с пропалестинской студенческой организацией "Студенты за справедливость в Палестине" (SJP), пишет газета Politico. "Основываясь на поддержке терроризма со стороны SJP, по согласованию с губернатором (Роном - ред.) Десантисом, студенческие отделения должны быть деактивированы", - приводит издание слова Родригеза. По словам Родригеса, по меньшей мере двум группам грозит роспуск. При этом не уточняется, в каких именно университетах они находятся.
https://ria.ru/20231021/aktsii-1904427405.html
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136004/65/1360046528_50:0:474:318_1920x0_80_0_0_7d890ae48c118eba9cbdc51d9083d733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида
В мире, Флорида
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ

Politico: в университетах Флориды распустят пропалестинские студенческие группы

© Texas A&M UniversityАмериканские студенты
Американские студенты
© Texas A&M University
Американские студенты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ректор университетской системы Флориды Рэй Родригез отдал распоряжение университетам штата распустить студенческие группы, связанные с пропалестинской студенческой организацией "Студенты за справедливость в Палестине" (SJP), пишет газета Politico.
"Основываясь на поддержке терроризма со стороны SJP, по согласованию с губернатором (Роном - ред.) Десантисом, студенческие отделения должны быть деактивированы", - приводит издание слова Родригеза.
По словам Родригеса, по меньшей мере двум группам грозит роспуск. При этом не уточняется, в каких именно университетах они находятся.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Берлине в пропалестинской акции приняли участие около пяти тысяч человек
21 октября, 22:16
 
В миреФлорида
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала