https://ria.ru/20231025/florida-1905073469.html
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ
Ректор университетской системы Флориды Рэй Родригез отдал распоряжение университетам штата распустить студенческие группы, связанные с пропалестинской... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T08:16
2023-10-25T08:16
2023-10-25T08:16
в мире
флорида
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ректор университетской системы Флориды Рэй Родригез отдал распоряжение университетам штата распустить студенческие группы, связанные с пропалестинской студенческой организацией "Студенты за справедливость в Палестине" (SJP), пишет газета Politico. "Основываясь на поддержке терроризма со стороны SJP, по согласованию с губернатором (Роном - ред.) Десантисом, студенческие отделения должны быть деактивированы", - приводит издание слова Родригеза. По словам Родригеса, по меньшей мере двум группам грозит роспуск. При этом не уточняется, в каких именно университетах они находятся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида
В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ
Politico: в университетах Флориды распустят пропалестинские студенческие группы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.
Ректор университетской системы Флориды Рэй Родригез отдал распоряжение университетам штата распустить студенческие группы, связанные с пропалестинской студенческой организацией "Студенты за справедливость в Палестине" (SJP), пишет газета Politico
.
"Основываясь на поддержке терроризма со стороны SJP, по согласованию с губернатором (Роном - ред.) Десантисом, студенческие отделения должны быть деактивированы", - приводит издание слова Родригеза.
По словам Родригеса, по меньшей мере двум группам грозит роспуск. При этом не уточняется, в каких именно университетах они находятся.
В Берлине в пропалестинской акции приняли участие около пяти тысяч человек