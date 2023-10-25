https://ria.ru/20231025/florida-1905073469.html

В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ

В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.10.2023

В университетах Флориды распустят пропалестинские группы, пишут СМИ

Ректор университетской системы Флориды Рэй Родригез отдал распоряжение университетам штата распустить студенческие группы, связанные с пропалестинской... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T08:16

2023-10-25T08:16

2023-10-25T08:16

в мире

флорида

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ректор университетской системы Флориды Рэй Родригез отдал распоряжение университетам штата распустить студенческие группы, связанные с пропалестинской студенческой организацией "Студенты за справедливость в Палестине" (SJP), пишет газета Politico. "Основываясь на поддержке терроризма со стороны SJP, по согласованию с губернатором (Роном - ред.) Десантисом, студенческие отделения должны быть деактивированы", - приводит издание слова Родригеза. По словам Родригеса, по меньшей мере двум группам грозит роспуск. При этом не уточняется, в каких именно университетах они находятся.

https://ria.ru/20231021/aktsii-1904427405.html

флорида

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида