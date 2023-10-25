https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905240473.html

В Харьковской области намерены принудительно эвакуировать 275 детей

В Харьковской области намерены принудительно эвакуировать 275 детей - РИА Новости, 25.10.2023

В Харьковской области намерены принудительно эвакуировать 275 детей

Власти Харьковской области на Украине намерены эвакуировать 275 детей из 10 населенных пунктов Купянского района, заявил в среду глава областной военной... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:16

2023-10-25T19:16

2023-10-25T19:16

украина

киев

харьковская область

ирина верещук

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Власти Харьковской области на Украине намерены эвакуировать 275 детей из 10 населенных пунктов Купянского района, заявил в среду глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале."Готовим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской общин Купянского района. Там находятся 275 детей", - написал Синегубов. По словам Синегубова, также рекомендовано эвакуироваться семьям с детьми из Боровской общины Изюмского района, в том числе из поселка Боровая. Сейчас там проживает 8,9 тысячи человек, среди них – 844 ребенка. В августе власти Харьковской области уже объявляли об обязательной эвакуации из Купянского района, тогда планировалось, что она затронет 53 населенных пункта. В понедельник вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что власти Украины готовятся принудительно эвакуировать детей из восьми населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории ДНР, из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

украина

киев

харьковская область

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украина, киев, харьковская область, ирина верещук