https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905240473.html
В Харьковской области намерены принудительно эвакуировать 275 детей
В Харьковской области намерены принудительно эвакуировать 275 детей - РИА Новости, 25.10.2023
В Харьковской области намерены принудительно эвакуировать 275 детей
Власти Харьковской области на Украине намерены эвакуировать 275 детей из 10 населенных пунктов Купянского района, заявил в среду глава областной военной... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:16
2023-10-25T19:16
2023-10-25T19:16
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киев
харьковская область
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Власти Харьковской области на Украине намерены эвакуировать 275 детей из 10 населенных пунктов Купянского района, заявил в среду глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале."Готовим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской общин Купянского района. Там находятся 275 детей", - написал Синегубов. По словам Синегубова, также рекомендовано эвакуироваться семьям с детьми из Боровской общины Изюмского района, в том числе из поселка Боровая. Сейчас там проживает 8,9 тысячи человек, среди них – 844 ребенка. В августе власти Харьковской области уже объявляли об обязательной эвакуации из Купянского района, тогда планировалось, что она затронет 53 населенных пункта. В понедельник вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что власти Украины готовятся принудительно эвакуировать детей из восьми населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории ДНР, из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью.
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украина, киев, харьковская область, ирина верещук
Украина, Киев, Харьковская область, Ирина Верещук
В Харьковской области намерены принудительно эвакуировать 275 детей
Харьковские власти намерены эвакуировать 275 детей из 10 населенных пунктов
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Власти Харьковской области на Украине намерены эвакуировать 275 детей из 10 населенных пунктов Купянского района, заявил в среду глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.
"Готовим решение о принудительной эвакуации семей с детьми из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской общин Купянского района. Там находятся 275 детей", - написал Синегубов.
По словам Синегубова, также рекомендовано эвакуироваться семьям с детьми из Боровской общины Изюмского района, в том числе из поселка Боровая. Сейчас там проживает 8,9 тысячи человек, среди них – 844 ребенка.
В августе власти Харьковской области уже объявляли об обязательной эвакуации из Купянского района, тогда планировалось, что она затронет 53 населенных пункта.
В понедельник вице-премьер Украины Ирина Верещук
сообщала, что власти Украины готовятся принудительно эвакуировать детей из восьми населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву
территории ДНР
, из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью.
Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян