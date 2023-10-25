https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905167665.html

В основы госполитики планируют внести опыт эвакуации при СВО

В основы госполитики планируют внести опыт эвакуации при СВО - РИА Новости, 25.10.2023

В основы госполитики планируют внести опыт эвакуации при СВО

Экстренную эвакуацию с приграничных территорий, внедрение новых многовариантных подходов к организации вывоза людей в безопасные районы, заблаговременное... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:10

2023-10-25T15:10

2023-10-25T15:10

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787301968_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_b70612b87632565edcff55216a2d0c79.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экстренную эвакуацию с приграничных территорий, внедрение новых многовариантных подходов к организации вывоза людей в безопасные районы, заблаговременное приспособление метрополитенов под укрытия населения с учетом опыта СВО планируется внести в основы госполитики РФ в области гражданской обороны до 2030 года. Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "В пункте 7 подпункты "в" – "д" изложить в следующей редакции: г) планирование и всестороннее обеспечение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, в том числе экстренной эвакуации и эвакуации с приграничных территорий", - говорится в документе. Отмечается, что воздействие средств вооруженной борьбы дальнего действия может ухудшить техническое состояние критически важных и потенциально опасных объектов, а также привести к износу инженерно-технической и транспортной инфраструктуры. Поэтому важным требованием документ определяет приведение в состояние постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения. При опасностях, возникающих при специальных военных операциях, также предлагается комплексно использовать возможности единой сети электросвязи РФ, внедрять новые многовариантные подходы к организации эвакуации, рассредоточения и отселения населения в безопасные районы, заблаговременно приспосабливать под защитные сооружения гражданской обороны сооружения подземного пространства, включая метрополитены. "В связи с созданием и развитием сил гражданской обороны в новых регионах РФ предлагается актуализировать редакцию такого приоритетного направления государственной политики в области гражданской обороны, как "развитие сил гражданской обороны путем совершенствования их организации и подготовки к использованию по предназначению, а также путем повышения уровня их оснащенности современной специальной техникой", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20231025/shoygu-1905090998.html

https://ria.ru/20231025/reabilitatsiya-1905142208.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность