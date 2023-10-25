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В основы госполитики планируют внести опыт эвакуации при СВО - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905167665.html
В основы госполитики планируют внести опыт эвакуации при СВО
В основы госполитики планируют внести опыт эвакуации при СВО - РИА Новости, 25.10.2023
В основы госполитики планируют внести опыт эвакуации при СВО
Экстренную эвакуацию с приграничных территорий, внедрение новых многовариантных подходов к организации вывоза людей в безопасные районы, заблаговременное... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:10
2023-10-25T15:10
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экстренную эвакуацию с приграничных территорий, внедрение новых многовариантных подходов к организации вывоза людей в безопасные районы, заблаговременное приспособление метрополитенов под укрытия населения с учетом опыта СВО планируется внести в основы госполитики РФ в области гражданской обороны до 2030 года. Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. "В пункте 7 подпункты "в" – "д" изложить в следующей редакции: г) планирование и всестороннее обеспечение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, в том числе экстренной эвакуации и эвакуации с приграничных территорий", - говорится в документе. Отмечается, что воздействие средств вооруженной борьбы дальнего действия может ухудшить техническое состояние критически важных и потенциально опасных объектов, а также привести к износу инженерно-технической и транспортной инфраструктуры. Поэтому важным требованием документ определяет приведение в состояние постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения. При опасностях, возникающих при специальных военных операциях, также предлагается комплексно использовать возможности единой сети электросвязи РФ, внедрять новые многовариантные подходы к организации эвакуации, рассредоточения и отселения населения в безопасные районы, заблаговременно приспосабливать под защитные сооружения гражданской обороны сооружения подземного пространства, включая метрополитены. "В связи с созданием и развитием сил гражданской обороны в новых регионах РФ предлагается актуализировать редакцию такого приоритетного направления государственной политики в области гражданской обороны, как "развитие сил гражданской обороны путем совершенствования их организации и подготовки к использованию по предназначению, а также путем повышения уровня их оснащенности современной специальной техникой", - отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20231025/shoygu-1905090998.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В основы госполитики планируют внести опыт эвакуации при СВО

В основы госполитики до 2030 года планируют внести опыт эвакуации при СВО

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь"
Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус с мирными жителями выезжает с территории металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экстренную эвакуацию с приграничных территорий, внедрение новых многовариантных подходов к организации вывоза людей в безопасные районы, заблаговременное приспособление метрополитенов под укрытия населения с учетом опыта СВО планируется внести в основы госполитики РФ в области гражданской обороны до 2030 года.
Соответствующий проект указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В пункте 7 подпункты "в" – "д" изложить в следующей редакции: г) планирование и всестороннее обеспечение мероприятий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, в том числе экстренной эвакуации и эвакуации с приграничных территорий", - говорится в документе.
Отмечается, что воздействие средств вооруженной борьбы дальнего действия может ухудшить техническое состояние критически важных и потенциально опасных объектов, а также привести к износу инженерно-технической и транспортной инфраструктуры. Поэтому важным требованием документ определяет приведение в состояние постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения.
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При опасностях, возникающих при специальных военных операциях, также предлагается комплексно использовать возможности единой сети электросвязи РФ, внедрять новые многовариантные подходы к организации эвакуации, рассредоточения и отселения населения в безопасные районы, заблаговременно приспосабливать под защитные сооружения гражданской обороны сооружения подземного пространства, включая метрополитены.
"В связи с созданием и развитием сил гражданской обороны в новых регионах РФ предлагается актуализировать редакцию такого приоритетного направления государственной политики в области гражданской обороны, как "развитие сил гражданской обороны путем совершенствования их организации и подготовки к использованию по предназначению, а также путем повышения уровня их оснащенности современной специальной техникой", - отмечается в пояснительной записке.
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