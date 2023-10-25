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Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500 - РИА Новости, 25.10.2023
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13:30 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905139432.html
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500 - РИА Новости, 25.10.2023
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию уже присутствуют более 900 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:30
2023-10-25T13:30
в мире
россия
палестина
рамалла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию уже присутствуют более 900 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Палестине. "В списках более 900 человек, более 500 из них россияне", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве РФ в Рамалле сообщали, что около 700 человек в секторе Газа были включены в списки для вывоза, из них более 400 россияне. В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане.
https://ria.ru/20231025/gaza-1905111932.html
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4.7
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в мире, россия, палестина, рамалла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Палестина, Рамалла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500

Эвакуацию из Газы ждут более 900 человек, включая около 500 россиян

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинец рядом с разрушенным от израильского авиаудара домом в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию уже присутствуют более 900 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Палестине.
"В списках более 900 человек, более 500 из них россияне", - говорится в сообщении.
Ранее в представительстве РФ в Рамалле сообщали, что около 700 человек в секторе Газа были включены в списки для вывоза, из них более 400 россияне. В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане.
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Палестине заявили о наличии пострадавших от запрещенного оружия
25 октября, 11:44
 
В миреРоссияПалестинаРамаллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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