https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905139432.html

Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500

Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500 - РИА Новости, 25.10.2023

Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500

Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию уже присутствуют более 900 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:30

2023-10-25T13:30

2023-10-25T13:30

в мире

россия

палестина

рамалла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903403389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7cf517a4c96a7675660c49a88bc873.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию уже присутствуют более 900 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Палестине. "В списках более 900 человек, более 500 из них россияне", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве РФ в Рамалле сообщали, что около 700 человек в секторе Газа были включены в списки для вывоза, из них более 400 россияне. В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане.

https://ria.ru/20231025/gaza-1905111932.html

россия

палестина

рамалла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, палестина, рамалла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году