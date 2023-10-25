https://ria.ru/20231025/evakuatsiya-1905139432.html
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500 - РИА Новости, 25.10.2023
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию уже присутствуют более 900 человек, сообщили РИА... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T13:30
2023-10-25T13:30
2023-10-25T13:30
в мире
россия
палестина
рамалла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт - РИА Новости. Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию уже присутствуют более 900 человек, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Палестине. "В списках более 900 человек, более 500 из них россияне", - говорится в сообщении. Ранее в представительстве РФ в Рамалле сообщали, что около 700 человек в секторе Газа были включены в списки для вывоза, из них более 400 россияне. В списках также граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и непосредственно палестинские граждане.
https://ria.ru/20231025/gaza-1905111932.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, палестина, рамалла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Палестина, Рамалла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число россиян, ожидающих эвакуацию из сектора Газа, превысило 500
Эвакуацию из Газы ждут более 900 человек, включая около 500 россиян