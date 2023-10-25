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Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп - РИА Новости, 25.10.2023
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18:39 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/dzhonson-1905230972.html
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп - РИА Новости, 25.10.2023
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп предсказал конгрессмену Майку Джонсону избрание спикером палаты представителей и выразил уверенность в том, что тот... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:39
2023-10-25T18:39
в мире
сша
дональд трамп
кевин маккарти
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп предсказал конгрессмену Майку Джонсону избрание спикером палаты представителей и выразил уверенность в том, что тот "фантастически" справится с работой. Республиканец из Луизианы, который считается сторонником Трампа, был накануне выдвинут однопартийцами кандидатом от фракции. "Майк Джонсон отлично справится. Он популярен, умен, остер. Он будет фантастическим спикером... Я полагаю, что это случится", - сказал Трамп журналистам. Как ожидается, нижняя палата конгресса в среду предпримет очередную попытку избрать спикера вместо Кевина Маккарти, который был смещен три недели назад. Джонсон – уже четвертый кандидат, предыдущие три или проваливались на голосовании, или брали самоотвод, убедившись в неспособности собрать необходимые 217 голосов.
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в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп

Трамп предсказал конгрессмену Джонсону избрание спикером палаты представителей

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп предсказал конгрессмену Майку Джонсону избрание спикером палаты представителей и выразил уверенность в том, что тот "фантастически" справится с работой.
Республиканец из Луизианы, который считается сторонником Трампа, был накануне выдвинут однопартийцами кандидатом от фракции.
«
"Майк Джонсон отлично справится. Он популярен, умен, остер. Он будет фантастическим спикером... Я полагаю, что это случится", - сказал Трамп журналистам.
Как ожидается, нижняя палата конгресса в среду предпримет очередную попытку избрать спикера вместо Кевина Маккарти, который был смещен три недели назад. Джонсон – уже четвертый кандидат, предыдущие три или проваливались на голосовании, или брали самоотвод, убедившись в неспособности собрать необходимые 217 голосов.
Конгрессмен-республиканец Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Республиканцы заявили об антиукраинской позиции кандидата в спикеры палаты
25 октября, 12:40
 
В миреСШАДональд ТрампКевин МаккартиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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