https://ria.ru/20231025/dzhonson-1905230972.html
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп - РИА Новости, 25.10.2023
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп предсказал конгрессмену Майку Джонсону избрание спикером палаты представителей и выразил уверенность в том, что тот... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:39
2023-10-25T18:39
2023-10-25T18:39
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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп предсказал конгрессмену Майку Джонсону избрание спикером палаты представителей и выразил уверенность в том, что тот "фантастически" справится с работой. Республиканец из Луизианы, который считается сторонником Трампа, был накануне выдвинут однопартийцами кандидатом от фракции. "Майк Джонсон отлично справится. Он популярен, умен, остер. Он будет фантастическим спикером... Я полагаю, что это случится", - сказал Трамп журналистам. Как ожидается, нижняя палата конгресса в среду предпримет очередную попытку избрать спикера вместо Кевина Маккарти, который был смещен три недели назад. Джонсон – уже четвертый кандидат, предыдущие три или проваливались на голосовании, или брали самоотвод, убедившись в неспособности собрать необходимые 217 голосов.
https://ria.ru/20231025/ssha-1905126691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп
Трамп предсказал конгрессмену Джонсону избрание спикером палаты представителей