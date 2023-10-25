https://ria.ru/20231025/dzhonson-1905230972.html

Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп

Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп - РИА Новости, 25.10.2023

Конгрессмен Джонсон будет фантастическим спикером, заявил Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп предсказал конгрессмену Майку Джонсону избрание спикером палаты представителей и выразил уверенность в том, что тот... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:39

2023-10-25T18:39

2023-10-25T18:39

в мире

сша

дональд трамп

кевин маккарти

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп предсказал конгрессмену Майку Джонсону избрание спикером палаты представителей и выразил уверенность в том, что тот "фантастически" справится с работой. Республиканец из Луизианы, который считается сторонником Трампа, был накануне выдвинут однопартийцами кандидатом от фракции. "Майк Джонсон отлично справится. Он популярен, умен, остер. Он будет фантастическим спикером... Я полагаю, что это случится", - сказал Трамп журналистам. Как ожидается, нижняя палата конгресса в среду предпримет очередную попытку избрать спикера вместо Кевина Маккарти, который был смещен три недели назад. Джонсон – уже четвертый кандидат, предыдущие три или проваливались на голосовании, или брали самоотвод, убедившись в неспособности собрать необходимые 217 голосов.

https://ria.ru/20231025/ssha-1905126691.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, кевин маккарти, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году