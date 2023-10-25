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В Киеве похвалились планами "создавать десятки тысяч дронов в месяц" - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 25.10.2023 (обновлено: 23:07 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/drony-1905246515.html
В Киеве похвалились планами "создавать десятки тысяч дронов в месяц"
В Киеве похвалились планами "создавать десятки тысяч дронов в месяц" - РИА Новости, 25.10.2023
В Киеве похвалились планами "создавать десятки тысяч дронов в месяц"
Украина намерена производить десятки тысяч беспилотников в месяц, такие темпы планируется реализовать уже к концу 2023 года, заявил во время промышленного... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T19:53
2023-10-25T23:07
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
стокгольм (город)
украина
денис шмыгаль
киев
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украина намерена производить десятки тысяч беспилотников в месяц, такие темпы планируется реализовать уже к концу 2023 года, заявил во время промышленного форума НАТО в Стокгольме украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.&quot;До конца года это будут десятки тысяч в месяц. И это то, что мы наращиваем даже быстрее обычных боеприпасов и боевого оружия&quot;, — приводит слова Камышина агентство РБК-Украина.При этом Камышин не стал раскрывать точное количество беспилотников, которое сейчас Украина производит ежемесячно, сказал лишь, что это "несколько тысяч единиц". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов в стране за год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой беспилотников.Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков говорил, что Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В Генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов", чтобы закрыть линию фронта протяженностью в 2470 километров.
https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html
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в мире, технологии, стокгольм (город), украина, денис шмыгаль, киев, рбк (медиагруппа), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Стокгольм (город), Украина, Денис Шмыгаль, Киев, РБК (медиагруппа), НАТО
В Киеве похвалились планами "создавать десятки тысяч дронов в месяц"

Камышин: на Украине планируют производить десятки тысяч дронов в месяц

© Фото : "Украинские железные дороги"Александр Камышин
Александр Камышин - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : "Украинские железные дороги"
Александр Камышин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украина намерена производить десятки тысяч беспилотников в месяц, такие темпы планируется реализовать уже к концу 2023 года, заявил во время промышленного форума НАТО в Стокгольме украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
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"До конца года это будут десятки тысяч в месяц. И это то, что мы наращиваем даже быстрее обычных боеприпасов и боевого оружия", — приводит слова Камышина агентство РБК-Украина.

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При этом Камышин не стал раскрывать точное количество беспилотников, которое сейчас Украина производит ежемесячно, сказал лишь, что это "несколько тысяч единиц".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов в стране за год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой беспилотников.
Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков говорил, что Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В Генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов", чтобы закрыть линию фронта протяженностью в 2470 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииСтокгольм (город)УкраинаДенис ШмыгальКиевРБК (медиагруппа)НАТО
 
 
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