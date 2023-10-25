https://ria.ru/20231025/drony-1905246515.html

В Киеве похвалились планами "создавать десятки тысяч дронов в месяц"

В Киеве похвалились планами "создавать десятки тысяч дронов в месяц" - РИА Новости, 25.10.2023

В Киеве похвалились планами "создавать десятки тысяч дронов в месяц"

Украина намерена производить десятки тысяч беспилотников в месяц, такие темпы планируется реализовать уже к концу 2023 года, заявил во время промышленного... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T19:53

2023-10-25T19:53

2023-10-25T23:07

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Украина намерена производить десятки тысяч беспилотников в месяц, такие темпы планируется реализовать уже к концу 2023 года, заявил во время промышленного форума НАТО в Стокгольме украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин."До конца года это будут десятки тысяч в месяц. И это то, что мы наращиваем даже быстрее обычных боеприпасов и боевого оружия", — приводит слова Камышина агентство РБК-Украина.При этом Камышин не стал раскрывать точное количество беспилотников, которое сейчас Украина производит ежемесячно, сказал лишь, что это "несколько тысяч единиц". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что производство беспилотных летательных аппаратов в стране за год выросло в сотню раз, более двухсот компаний начали заниматься разработкой беспилотников.Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков говорил, что Киев разрабатывает целый ряд новых беспилотников и роботизированного оружия. В Генштабе украинских войск сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов", чтобы закрыть линию фронта протяженностью в 2470 километров.

https://ria.ru/20231025/pomosch-1905245458.html

https://ria.ru/20231025/ukraina-1905204044.html

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