https://ria.ru/20231025/dorogi-1905231416.html

Рыбинск получит около миллиарда рублей на ремонт дорог в 2024 году

Рыбинск получит около миллиарда рублей на ремонт дорог в 2024 году - РИА Новости, 25.10.2023

Рыбинск получит около миллиарда рублей на ремонт дорог в 2024 году

Рыбинск в Ярославской области получит около 1 миллиарда рублей из бюджета региона на ремонт муниципальных дорог в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:41

2023-10-25T18:41

2023-10-25T18:42

ярославская область

рыбинск

ярославская область

рыбинский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Рыбинск в Ярославской области получит около 1 миллиарда рублей из бюджета региона на ремонт муниципальных дорог в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. Правительство области информирует, что в среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев совершил рабочую поездку в Рыбинск и Рыбинский район, где озвучил планы дорожного строительства на 2024 год. "В этом году все районы получили дополнительное финансирование на ремонт дорог. В следующем должны сделать мощный прорыв по Рыбинску. Планируем направить не менее 1 миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог второго по величине города области. Большие планы и по Рыбинскому району", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, в Рыбинском районе продолжатся дорожные работы на направлении от Рыбинска до Пошехонья, завершится ремонт дороги от Рыбинска до Углича, начнутся работы на трассе от Рыбинска до Большого Села. На первом этапе будут отремонтированы 10 километров от Рыбинска до деревни Чудиново. Отдельное внимание в ходе поездки губернатор уделил теме приведения в нормативное состояние грунтовых дорог. "У нас большая программа по дорогам. Она касается и асфальтовых дорог, и дорог в щебенке, которые мы начали ремонтировать в этом году. Направили на эти цели около 300 миллионов рублей. Всего по области уже в этом году приведем в нормативное состояние более 80 километров грунтовок", - сообщил Михаил Евраев. По его словам, чтобы сделать самые непроездные сельские дороги, необходимо порядка 700 миллионов рублей и примерно два года. "Поэтому в следующем году выделим еще примерно 300 миллионов рублей на эти же цели. В первую очередь будем приводить в порядок грунтовки к отдаленным населенным пунктам. При этом важно делать так, чтобы отремонтированные дороги сохранялись как можно дольше", - подчеркнул глава Ярославской области.

https://ria.ru/20231011/rostov-1902133026.html

https://ria.ru/20231018/dvory-1903657761.html

рыбинск

ярославская область

рыбинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рыбинск, ярославская область, рыбинский район, михаил евраев