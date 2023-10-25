https://ria.ru/20231025/donetsk-1905069548.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 25.10.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Донецку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T07:22

2023-10-25T07:22

2023-10-25T07:22

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

в мире

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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Донецку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 06.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, в мире