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Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 25.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:22 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/donetsk-1905069548.html
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 25.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Донецку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T07:22
2023-10-25T07:22
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Донецку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 06.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
донецк
куйбышевский район
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, В мире
Украинские войска нанесли удар по Донецку

ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку шесть снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Донецку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 06.35 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 06.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВ мире
 
 
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