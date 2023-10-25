https://ria.ru/20231025/dollar-1905062504.html

Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года

Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года - РИА Новости, 25.10.2023

Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года

Доллар в первом квартале следующего года может вернуться в коридор 85-90 рублей, а юань снизится до 12,3 рубля, поскольку российская валюта после четырех... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T03:36

2023-10-25T03:36

2023-10-25T03:36

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Доллар в первом квартале следующего года может вернуться в коридор 85-90 рублей, а юань снизится до 12,3 рубля, поскольку российская валюта после четырех месяцев сильного ослабления попала под защиту властей, не заинтересованных экономически в долларе дороже 100 рублей, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Курс доллара после стабилизации в апреле-мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (+20,8%). После двух волн, итогом которых был рост курса – сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), власти предприняли ряд мер. В частности, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до текущих 13% годовых, а президент ранее в октябре подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для ряда экспортеров. В итоге доллар уже дешевеет в направлении 93 рублей, а евро на этой неделе опустился ниже ключевой отметки 100 рублей. "В первом квартале 2024 года вероятно возвращение курса доллара к отметке 85-90 рублей, а юань по отношению к российской валюте ослабнет до 12,3 рубля. Около этих значений могут сформироваться комфортные условия для покупки валюты на более долгосрочную перспективу. За последние четыре месяца рубль стремительно слабел. Однако основная волна девальвации рубля подошла к завершению", - говорит Евстифеев. "Власти обозначили уровень в 100 рублей за доллар как предельный с точки зрения экономики и финансовой стабильности. Прошедшее ослабление рубля способствовало более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, а это неизбежно негативно отразится на перспективах роста экономики страны. Таким образом, продолжать допускать ослабление рубля нельзя, это явный путь к рецессии и накапливанию дисбалансов в экономике: от падения производительности труда до потери контроля над инфляцией по аналогии с турецким сценарием", - считает он. Евстифеев не ожидает, что ослабление рубля может возобновиться в ближайшие месяцы. "В среднесрочной перспективе рубль защищен от продолжения падения, которое наблюдалась в последние месяцы. На горизонте одного-двух кварталов постепенно могут проявляться эффекты высокого уровня ключевой ставки ЦБ РФ и мер поддержки властей, стабилизирующих рубль, которые могут привести к укреплению национальной валюты", - резюмирует эксперт.

https://ria.ru/20231012/kurs-1902202197.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)