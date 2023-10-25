Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:36 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/dollar-1905062504.html
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года - РИА Новости, 25.10.2023
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года
Доллар в первом квартале следующего года может вернуться в коридор 85-90 рублей, а юань снизится до 12,3 рубля, поскольку российская валюта после четырех... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T03:36
2023-10-25T03:36
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fb1921b548fcc43dfaf45daeae60ca94.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Доллар в первом квартале следующего года может вернуться в коридор 85-90 рублей, а юань снизится до 12,3 рубля, поскольку российская валюта после четырех месяцев сильного ослабления попала под защиту властей, не заинтересованных экономически в долларе дороже 100 рублей, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Курс доллара после стабилизации в апреле-мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (+20,8%). После двух волн, итогом которых был рост курса – сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), власти предприняли ряд мер. В частности, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до текущих 13% годовых, а президент ранее в октябре подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для ряда экспортеров. В итоге доллар уже дешевеет в направлении 93 рублей, а евро на этой неделе опустился ниже ключевой отметки 100 рублей. "В первом квартале 2024 года вероятно возвращение курса доллара к отметке 85-90 рублей, а юань по отношению к российской валюте ослабнет до 12,3 рубля. Около этих значений могут сформироваться комфортные условия для покупки валюты на более долгосрочную перспективу. За последние четыре месяца рубль стремительно слабел. Однако основная волна девальвации рубля подошла к завершению", - говорит Евстифеев. "Власти обозначили уровень в 100 рублей за доллар как предельный с точки зрения экономики и финансовой стабильности. Прошедшее ослабление рубля способствовало более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, а это неизбежно негативно отразится на перспективах роста экономики страны. Таким образом, продолжать допускать ослабление рубля нельзя, это явный путь к рецессии и накапливанию дисбалансов в экономике: от падения производительности труда до потери контроля над инфляцией по аналогии с турецким сценарием", - считает он. Евстифеев не ожидает, что ослабление рубля может возобновиться в ближайшие месяцы. "В среднесрочной перспективе рубль защищен от продолжения падения, которое наблюдалась в последние месяцы. На горизонте одного-двух кварталов постепенно могут проявляться эффекты высокого уровня ключевой ставки ЦБ РФ и мер поддержки властей, стабилизирующих рубль, которые могут привести к укреплению национальной валюты", - резюмирует эксперт.
https://ria.ru/20231012/kurs-1902202197.html
https://ria.ru/20231009/dollar-1901400523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859533659_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_95727059c8c1ae65261346b792ecc884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года

Эксперт Евстифеев: доллар в I квартале 2024 года уйдет в коридор 85-90 рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Доллар в первом квартале следующего года может вернуться в коридор 85-90 рублей, а юань снизится до 12,3 рубля, поскольку российская валюта после четырех месяцев сильного ослабления попала под защиту властей, не заинтересованных экономически в долларе дороже 100 рублей, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Курс доллара после стабилизации в апреле-мае около уровня 80 рублей резко пошел вверх с началом лета. В итоге за лето и первый месяц осени доллар подскочил на 16,87 рубля (+20,8%). После двух волн, итогом которых был рост курса – сначала до 101,75 рубля (14 августа), а затем до 102,35 рубля (9 октября), власти предприняли ряд мер.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара после указа Путина
12 октября, 11:03
В частности, ЦБ РФ повысил ключевую ставку до текущих 13% годовых, а президент ранее в октябре подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для ряда экспортеров. В итоге доллар уже дешевеет в направлении 93 рублей, а евро на этой неделе опустился ниже ключевой отметки 100 рублей.
"В первом квартале 2024 года вероятно возвращение курса доллара к отметке 85-90 рублей, а юань по отношению к российской валюте ослабнет до 12,3 рубля. Около этих значений могут сформироваться комфортные условия для покупки валюты на более долгосрочную перспективу. За последние четыре месяца рубль стремительно слабел. Однако основная волна девальвации рубля подошла к завершению", - говорит Евстифеев.
"Власти обозначили уровень в 100 рублей за доллар как предельный с точки зрения экономики и финансовой стабильности. Прошедшее ослабление рубля способствовало более жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ, а это неизбежно негативно отразится на перспективах роста экономики страны. Таким образом, продолжать допускать ослабление рубля нельзя, это явный путь к рецессии и накапливанию дисбалансов в экономике: от падения производительности труда до потери контроля над инфляцией по аналогии с турецким сценарием", - считает он.
Евстифеев не ожидает, что ослабление рубля может возобновиться в ближайшие месяцы. "В среднесрочной перспективе рубль защищен от продолжения падения, которое наблюдалась в последние месяцы. На горизонте одного-двух кварталов постепенно могут проявляться эффекты высокого уровня ключевой ставки ЦБ РФ и мер поддержки властей, стабилизирующих рубль, которые могут привести к укреплению национальной валюты", - резюмирует эксперт.
Турецкие лиры в пункте обмена валют в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару
9 октября, 09:07
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала