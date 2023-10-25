СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными
Politico: дипломаты ЕС не хотят делиться с Орбаном данными из-за позиции по РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Европейские дипломаты неофициально ставят под сомнение необходимость делиться важной информацией с премьером Венгрии Виктором Орбаном ввиду его позиции по России, пишет издание Politico.
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"В личных беседах дипломаты из региона (ЕС – ред.) задаются вопросом, почему западные державы должны продолжать делиться важной информацией с Венгрией, если лояльность ее лидера прежде всего принадлежит России", - говорится в статье издания.
Как сказал изданию один высокопоставленный европейский дипломат, на месте Украины он бы "чувствовал себя некомфортно, если бы ему пришлось делиться своими планами, пока Орбан находится в комнате".
В то же время другой дипломатический источник сообщил Politico, что "со стороны служб безопасности нет никаких достоверных свидетельств риска" по контактам России и Венгрии.
Как пишет Politico, в ЕС не видят угрозы и со стороны нового премьера Словакии Роберта Фицо, который в среду занял пост в четвертый раз. Несмотря на его обещания не поставлять на Украину ни единого патрона, Словакия, чье население составляет около 5 миллионов человек, является слишком маленьким игроком в регионе, чтобы оказывать какое-то весомое влияние на европейскую политику.
В свою очередь президент России Владимир Путин после встречи с премьером Венгрии отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.