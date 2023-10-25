https://ria.ru/20231025/diplomaty-1905233561.html

СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными

СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными - РИА Новости, 25.10.2023

СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными

Европейские дипломаты неофициально ставят под сомнение необходимость делиться важной информацией с премьером Венгрии Виктором Орбаном ввиду его позиции по... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T18:48

2023-10-25T18:48

2023-10-25T18:49

венгрия

россия

украина

владимир путин

роберт фицо

виктор орбан

politico

евросоюз

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Европейские дипломаты неофициально ставят под сомнение необходимость делиться важной информацией с премьером Венгрии Виктором Орбаном ввиду его позиции по России, пишет издание Politico. "В личных беседах дипломаты из региона (ЕС – ред.) задаются вопросом, почему западные державы должны продолжать делиться важной информацией с Венгрией, если лояльность ее лидера прежде всего принадлежит России", - говорится в статье издания. Как сказал изданию один высокопоставленный европейский дипломат, на месте Украины он бы "чувствовал себя некомфортно, если бы ему пришлось делиться своими планами, пока Орбан находится в комнате". В то же время другой дипломатический источник сообщил Politico, что "со стороны служб безопасности нет никаких достоверных свидетельств риска" по контактам России и Венгрии. Как пишет Politico, в ЕС не видят угрозы и со стороны нового премьера Словакии Роберта Фицо, который в среду занял пост в четвертый раз. Несмотря на его обещания не поставлять на Украину ни единого патрона, Словакия, чье население составляет около 5 миллионов человек, является слишком маленьким игроком в регионе, чтобы оказывать какое-то весомое влияние на европейскую политику. В свою очередь президент России Владимир Путин после встречи с премьером Венгрии отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.

https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html

https://ria.ru/20231020/putin-1904144854.html

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венгрия, россия, украина, владимир путин, роберт фицо, виктор орбан, politico, евросоюз, санкции в отношении россии