Рейтинг@Mail.ru
СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 25.10.2023 (обновлено: 18:49 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/diplomaty-1905233561.html
СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными
СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными - РИА Новости, 25.10.2023
СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными
Европейские дипломаты неофициально ставят под сомнение необходимость делиться важной информацией с премьером Венгрии Виктором Орбаном ввиду его позиции по... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T18:48
2023-10-25T18:49
венгрия
россия
украина
владимир путин
роберт фицо
виктор орбан
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903354401_0:539:2682:2048_1920x0_80_0_0_764b9868fc5ffd1bdd8dc3c995a2e4e6.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Европейские дипломаты неофициально ставят под сомнение необходимость делиться важной информацией с премьером Венгрии Виктором Орбаном ввиду его позиции по России, пишет издание Politico. "В личных беседах дипломаты из региона (ЕС – ред.) задаются вопросом, почему западные державы должны продолжать делиться важной информацией с Венгрией, если лояльность ее лидера прежде всего принадлежит России", - говорится в статье издания. Как сказал изданию один высокопоставленный европейский дипломат, на месте Украины он бы "чувствовал себя некомфортно, если бы ему пришлось делиться своими планами, пока Орбан находится в комнате". В то же время другой дипломатический источник сообщил Politico, что "со стороны служб безопасности нет никаких достоверных свидетельств риска" по контактам России и Венгрии. Как пишет Politico, в ЕС не видят угрозы и со стороны нового премьера Словакии Роберта Фицо, который в среду занял пост в четвертый раз. Несмотря на его обещания не поставлять на Украину ни единого патрона, Словакия, чье население составляет около 5 миллионов человек, является слишком маленьким игроком в регионе, чтобы оказывать какое-то весомое влияние на европейскую политику. В свою очередь президент России Владимир Путин после встречи с премьером Венгрии отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.
https://ria.ru/20231023/orban-1904812228.html
https://ria.ru/20231020/putin-1904144854.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903354401_0:36:2682:2048_1920x0_80_0_0_f5bf4ba4f679b164c705073bf491b46c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, украина, владимир путин, роберт фицо, виктор орбан, politico, евросоюз, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Украина, Владимир Путин, Роберт Фицо, Виктор Орбан, Politico, Евросоюз, Санкции в отношении России
СМИ: дипломаты ЕС раскрыли, почему не хотят делиться с Орбаном данными

Politico: дипломаты ЕС не хотят делиться с Орбаном данными из-за позиции по РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Европейские дипломаты неофициально ставят под сомнение необходимость делиться важной информацией с премьером Венгрии Виктором Орбаном ввиду его позиции по России, пишет издание Politico.
«
"В личных беседах дипломаты из региона (ЕС – ред.) задаются вопросом, почему западные державы должны продолжать делиться важной информацией с Венгрией, если лояльность ее лидера прежде всего принадлежит России", - говорится в статье издания.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Орбан назвал ЕС неудачной пародией на СССР
23 октября, 22:28
Как сказал изданию один высокопоставленный европейский дипломат, на месте Украины он бы "чувствовал себя некомфортно, если бы ему пришлось делиться своими планами, пока Орбан находится в комнате".
В то же время другой дипломатический источник сообщил Politico, что "со стороны служб безопасности нет никаких достоверных свидетельств риска" по контактам России и Венгрии.
Как пишет Politico, в ЕС не видят угрозы и со стороны нового премьера Словакии Роберта Фицо, который в среду занял пост в четвертый раз. Несмотря на его обещания не поставлять на Украину ни единого патрона, Словакия, чье население составляет около 5 миллионов человек, является слишком маленьким игроком в регионе, чтобы оказывать какое-то весомое влияние на европейскую политику.
В свою очередь президент России Владимир Путин после встречи с премьером Венгрии отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Послы стран НАТО созвали заседание из-за встречи Путина и Орбана
20 октября, 14:27
 
ВенгрияРоссияУкраинаВладимир ПутинРоберт ФицоВиктор ОрбанPoliticoЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала