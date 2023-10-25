Омичку обвинили в истязании троих подопечных детей
Омичку обвинили в истязании, оскорблениях и избиениях троих подопечных детей
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Пожилую жительницу Омска обвиняют в истязании троих детей, опекуншей которых она являлась, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Следователи выяснили, что с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя женщина была опекуном трех детей, 14-ти, 13-ти и 9-ти лет. Сначала они проживали в Алтайском крае, а потом переехали в Омск. Все это время женщина применяла к детям силу и оскорбляла их.
"Обвиняемая жестоко обращалась с опекаемыми, применяла к ним неправомерные методы воспитания, при малейшей провинности или мнимого непослушания наносила телесные повреждения и оскорбляла. В ходе следствия обвиняемая была отстранена от опекунства, дети помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В адрес органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям "истязание несовершеннолетних" (статья 117 УК РФ) и "неисполнение обязанностей по воспитанию детей" (статья 156 УК РФ). Женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.