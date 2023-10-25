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Омичку обвинили в истязании троих подопечных детей - РИА Новости, 25.10.2023
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14:43 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/deti-1905161381.html
Омичку обвинили в истязании троих подопечных детей
Омичку обвинили в истязании троих подопечных детей - РИА Новости, 25.10.2023
Омичку обвинили в истязании троих подопечных детей
Пожилую жительницу Омска обвиняют в истязании троих детей, опекуншей которых она являлась, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T14:43
2023-10-25T14:43
происшествия
россия
омск
омская область
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Пожилую жительницу Омска обвиняют в истязании троих детей, опекуншей которых она являлась, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи выяснили, что с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя женщина была опекуном трех детей, 14-ти, 13-ти и 9-ти лет. Сначала они проживали в Алтайском крае, а потом переехали в Омск. Все это время женщина применяла к детям силу и оскорбляла их. "Обвиняемая жестоко обращалась с опекаемыми, применяла к ним неправомерные методы воспитания, при малейшей провинности или мнимого непослушания наносила телесные повреждения и оскорбляла. В ходе следствия обвиняемая была отстранена от опекунства, дети помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В адрес органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям "истязание несовершеннолетних" (статья 117 УК РФ) и "неисполнение обязанностей по воспитанию детей" (статья 156 УК РФ). Женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
https://ria.ru/20230912/sud-1895809164.html
https://ria.ru/20230817/deti-1890616734.html
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происшествия, россия, омск, омская область
Происшествия, Россия, Омск, Омская область
Омичку обвинили в истязании троих подопечных детей

Омичку обвинили в истязании, оскорблениях и избиениях троих подопечных детей

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ОМСК, 25 окт - РИА Новости. Пожилую жительницу Омска обвиняют в истязании троих детей, опекуншей которых она являлась, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Следователи выяснили, что с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года 57-летняя женщина была опекуном трех детей, 14-ти, 13-ти и 9-ти лет. Сначала они проживали в Алтайском крае, а потом переехали в Омск. Все это время женщина применяла к детям силу и оскорбляла их.
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"Обвиняемая жестоко обращалась с опекаемыми, применяла к ним неправомерные методы воспитания, при малейшей провинности или мнимого непослушания наносила телесные повреждения и оскорбляла. В ходе следствия обвиняемая была отстранена от опекунства, дети помещены в реабилитационный центр для несовершеннолетних. В адрес органов опеки внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что возбуждены уголовные дела по статьям "истязание несовершеннолетних" (статья 117 УК РФ) и "неисполнение обязанностей по воспитанию детей" (статья 156 УК РФ). Женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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