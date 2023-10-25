https://ria.ru/20231025/demokratiya-1905179898.html

Захарова отреагировала на идею ЕП ввести паспорта демократии для россиян

Захарова отреагировала на идею ЕП ввести паспорта демократии для россиян - РИА Новости, 25.10.2023

Захарова отреагировала на идею ЕП ввести паспорта демократии для россиян

Законодатели России примут верное решение, если начнут прорабатывать возможную реакцию со стороны Москвы на случай одобрения Европарламентом введения "паспортов РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:48

2023-10-25T15:48

2023-10-25T15:49

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Законодатели России примут верное решение, если начнут прорабатывать возможную реакцию со стороны Москвы на случай одобрения Европарламентом введения "паспортов демократии" для граждан РФ, которые покинули страну, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала предложение ввести "паспортов хороших русских", которое прозвучало проекте доклада Европарламента о взаимоотношениях России и ЕС. Если инициатива будет одобрена, то институты ЕС могут создать "паспорт демократии" и ввести специальные визовые режимы, которые позволят "демократической оппозиции и активистам гражданского общества продолжать работу в государствах ЕС, находясь в изгнании". "Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений", - отметила Захарова. Кроме того, официальный представитель МИД РФ сравнила инициативу Европейского парламента с режимом сотрудничества, который предложила нацистская Германия во время оккупации части земель СССР в ходе Второй Мировой войны. Она напомнила, что подписание бумаг о сотрудничестве с Германией "квалифицировалось как измена Родине и судилось по всей строгости правовых норм".

https://ria.ru/20231007/zakharova-1901089935.html

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