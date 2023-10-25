После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело
Уголовное дело завели в Миассе, где водитель избил перебежавшего дорогу ребенка
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияКадр видео избиения школьника в Миассе
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Кадр видео избиения школьника в Миассе
ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в Миассе Челябинской области мужчина на улице избил ребенка, сообщило следственное управление СК РФ по региону в телеграм-канале ведомства.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, было размещено видео, на котором мальчики перебегают дорогу перед едущим автомобилем. Машина останавливается, водитель догоняет детей и толкает одного из мальчиков. Ребенок падает на асфальт, водитель бьет его по лицу и пинает ногой, после чего уходит. Прокуратура уточняет, что инцидент с третьеклассником произошел 24 октября.
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"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Личность лица, совершившего преступление, установлена, он допрошен следователем СК России в качестве подозреваемого.
Ранее сообщалось, что прокуратура Миасса проводит проверку в связи с данным инцидентом.