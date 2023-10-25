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После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело - РИА Новости, 25.10.2023
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15:22 25.10.2023 (обновлено: 15:26 25.10.2023)
https://ria.ru/20231025/delo-1905170072.html
После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело
После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело - РИА Новости, 25.10.2023
После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в Миассе Челябинской области мужчина на улице избил ребенка, сообщило следственное... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T15:22
2023-10-25T15:26
происшествия
россия
миасс
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в Миассе Челябинской области мужчина на улице избил ребенка, сообщило следственное управление СК РФ по региону в телеграм-канале ведомства.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, было размещено видео, на котором мальчики перебегают дорогу перед едущим автомобилем. Машина останавливается, водитель догоняет детей и толкает одного из мальчиков. Ребенок падает на асфальт, водитель бьет его по лицу и пинает ногой, после чего уходит. Прокуратура уточняет, что инцидент с третьеклассником произошел 24 октября. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Личность лица, совершившего преступление, установлена, он допрошен следователем СК России в качестве подозреваемого. Ранее сообщалось, что прокуратура Миасса проводит проверку в связи с данным инцидентом.
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россия
миасс
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происшествия, россия, миасс, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Миасс, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело

Уголовное дело завели в Миассе, где водитель избил перебежавшего дорогу ребенка

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияКадр видео избиения школьника в Миассе
Кадр видео избиения школьника в Миассе
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Кадр видео избиения школьника в Миассе
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в Миассе Челябинской области мужчина на улице избил ребенка, сообщило следственное управление СК РФ по региону в телеграм-канале ведомства.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, было размещено видео, на котором мальчики перебегают дорогу перед едущим автомобилем. Машина останавливается, водитель догоняет детей и толкает одного из мальчиков. Ребенок падает на асфальт, водитель бьет его по лицу и пинает ногой, после чего уходит. Прокуратура уточняет, что инцидент с третьеклассником произошел 24 октября.
«
"По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Личность лица, совершившего преступление, установлена, он допрошен следователем СК России в качестве подозреваемого.
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Ранее сообщалось, что прокуратура Миасса проводит проверку в связи с данным инцидентом.
 
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