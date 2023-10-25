https://ria.ru/20231025/delo-1905170072.html

После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело

После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело - РИА Новости, 25.10.2023

После избиения водителем ребенка в Миассе завели уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в Миассе Челябинской области мужчина на улице избил ребенка, сообщило следственное... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T15:22

2023-10-25T15:22

2023-10-25T15:26

происшествия

россия

миасс

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 окт – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в Миассе Челябинской области мужчина на улице избил ребенка, сообщило следственное управление СК РФ по региону в телеграм-канале ведомства.Ранее в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Миассу, было размещено видео, на котором мальчики перебегают дорогу перед едущим автомобилем. Машина останавливается, водитель догоняет детей и толкает одного из мальчиков. Ребенок падает на асфальт, водитель бьет его по лицу и пинает ногой, после чего уходит. Прокуратура уточняет, что инцидент с третьеклассником произошел 24 октября. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Личность лица, совершившего преступление, установлена, он допрошен следователем СК России в качестве подозреваемого. Ранее сообщалось, что прокуратура Миасса проводит проверку в связи с данным инцидентом.

https://ria.ru/20230910/proezd-1895389860.html

россия

миасс

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, миасс, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)