https://ria.ru/20231025/blokirovka-1905194657.html
Эксперт оценил эффективность блокировки VPN-сервисов в России
Эксперт оценил эффективность блокировки VPN-сервисов в России - РИА Новости, 25.10.2023
Эксперт оценил эффективность блокировки VPN-сервисов в России
Средний показатель эффективности борьбы с VPN-сервисами в России составляет 90%, уже заблокированы более 150 VPN-сервисов, сообщил директор лаборатории ФГУП... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T16:43
2023-10-25T16:43
2023-10-25T16:43
технологии
россия
сочи
андрей липов
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
роза хутор
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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Средний показатель эффективности борьбы с VPN-сервисами в России составляет 90%, уже заблокированы более 150 VPN-сервисов, сообщил директор лаборатории ФГУП "ГРЧЦ" (Главный радиочастотный центр) Владислав Смирнов. "Не секрет, что мы методично ведем работу по ограничению способов обхода блокировок. В базовом, общеизвестном понимании - речь о VPN-сервисах. В настоящий момент ограничено уже более 150 VPN-сервисов. Средняя эффективность - 90%. Оставшиеся 10% приходятся на сервисы, которые противодействуют тем мерам, которые принимаем мы", - сказал Смирнов на форуме "Спектр-2023" в Сочи. "Здесь стоит сказать про несколько основных направлений нашей работы. В первую очередь, это создание системы сенсоров, которая направлена на контроль пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. Во вторую очередь, мы, безусловно, говорим о развитии инструментов аналитики для того, чтобы иметь возможность оперативно выявлять изменения, оперативно находить способы их ограничения. В том числе в текущем году в пилотном режиме начали применять методы машинного обучения для проведения подобной аналитики", - добавил он. Говоря об угрозах, эксперт отметил, что продолжается работа по DDoS-атакам, расширяется функционал мер реагирования. Ранее на форуме глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что проблем, связанных с VPN-сервисами, у российских компаний нет, в случае возникновения они сразу решаются. Ежегодный специализированный форум "Спектр" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" 24 и 25 октября.
https://ria.ru/20231003/vpn-1900174800.html
https://ria.ru/20230920/vpn-servisy-1897586779.html
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технологии, россия, сочи, андрей липов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), роза хутор
Технологии, Россия, Сочи, Андрей Липов, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Роза Хутор
Эксперт оценил эффективность блокировки VPN-сервисов в России
Эксперт: эффективность блокировки VPN-сервисов в России составляет 90%