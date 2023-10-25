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Благоустройство возле станции БКЛ "Воронцовская" завершено в Москве
Благоустройство возле станции БКЛ "Воронцовская" завершено в Москве - РИА Новости, 25.10.2023
Благоустройство возле станции БКЛ "Воронцовская" завершено в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:17
2023-10-25T11:17
2023-10-25T11:17
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. В границы работ вошли улица Академика Челомея, Научный проезд и участок Старокалужского шоссе от дома 65 до пересечения с улицей Академика Семенихина", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что выполнена прокладка дополнительной водосточной сети и кабельной канализации, в которую убрали воздушные линии. "В рамках проекта заменили покрытия существующих тротуаров и обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составляет теперь свыше 25,3 тысячи квадратных метров. Обновили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. В ходе благоустройства установили более 110 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на всех нерегулируемых пешеходных переходах - почти 30 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Он отметил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В районе станции БКЛ "Воронцовская" обустроили почти 26,7 тысячи квадратных метров газона.
https://realty.ria.ru/20231025/blagoustroystvo-1904969339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. В границы работ вошли улица Академика Челомея, Научный проезд и участок Старокалужского шоссе от дома 65 до пересечения с улицей Академика Семенихина", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что выполнена прокладка дополнительной водосточной сети и кабельной канализации, в которую убрали воздушные линии.
"В рамках проекта заменили покрытия существующих тротуаров и обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составляет теперь свыше 25,3 тысячи квадратных метров. Обновили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. В ходе благоустройства установили более 110 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на всех нерегулируемых пешеходных переходах - почти 30 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков
.
Он отметил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В районе станции БКЛ "Воронцовская" обустроили почти 26,7 тысячи квадратных метров газона.