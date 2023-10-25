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Благоустройство возле станции БКЛ "Воронцовская" завершено в Москве - РИА Новости, 25.10.2023
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11:17 25.10.2023
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Благоустройство возле станции БКЛ "Воронцовская" завершено в Москве
Благоустройство возле станции БКЛ "Воронцовская" завершено в Москве - РИА Новости, 25.10.2023
Благоустройство возле станции БКЛ "Воронцовская" завершено в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T11:17
2023-10-25T11:17
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петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. В границы работ вошли улица Академика Челомея, Научный проезд и участок Старокалужского шоссе от дома 65 до пересечения с улицей Академика Семенихина", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что выполнена прокладка дополнительной водосточной сети и кабельной канализации, в которую убрали воздушные линии. "В рамках проекта заменили покрытия существующих тротуаров и обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составляет теперь свыше 25,3 тысячи квадратных метров. Обновили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. В ходе благоустройства установили более 110 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на всех нерегулируемых пешеходных переходах - почти 30 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Он отметил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В районе станции БКЛ "Воронцовская" обустроили почти 26,7 тысячи квадратных метров газона.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Благоустройство возле станции БКЛ "Воронцовская" завершено в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территорий возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции, организация комфортных маршрутов к ней от жилой застройки. В границы работ вошли улица Академика Челомея, Научный проезд и участок Старокалужского шоссе от дома 65 до пересечения с улицей Академика Семенихина", - отметил Бирюков.
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25 октября, 10:00
Заместитель мэра подчеркнул, что выполнена прокладка дополнительной водосточной сети и кабельной канализации, в которую убрали воздушные линии.
"В рамках проекта заменили покрытия существующих тротуаров и обустроили новые, общая площадь пешеходной зоны составляет теперь свыше 25,3 тысячи квадратных метров. Обновили асфальт на проезжей части, сделали удобные парковочные карманы, оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. В ходе благоустройства установили более 110 фонарей с энергоэффективными светильниками, а на всех нерегулируемых пешеходных переходах - почти 30 опор контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что озеленение играет важную роль в формировании комфортной городской среды. В районе станции БКЛ "Воронцовская" обустроили почти 26,7 тысячи квадратных метров газона.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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