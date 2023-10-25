https://ria.ru/20231025/biznes-forum-1905252319.html

Предприниматели Подмосковья представили продукцию на бизнес-форуме в Химках

Предприниматели Подмосковья представили продукцию на бизнес-форуме в Химках - РИА Новости, 26.10.2023

Предприниматели Подмосковья представили продукцию на бизнес-форуме в Химках

Более 40 бизнесменов представили свою продукцию на Третьем форуме предпринимателей "Бизнес-ReStart 2023" в Химках, сообщает пресс-служба городского округа. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-25T20:32

2023-10-25T20:32

2023-10-26T11:42

московская область (подмосковье)

химки

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Более 40 бизнесменов представили свою продукцию на Третьем форуме предпринимателей "Бизнес-ReStart 2023" в Химках, сообщает пресс-служба городского округа. "Форум предпринимателей стал для нас уже традиционным. Это важное событие, которое объединяет представителей малого и среднего бизнеса не только из Химок, но и других округов Подмосковья. Здесь они делятся своим опытом, находят новые идеи для развития и получают поддержку от местных органов власти", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Дмитрия Волошина. Участники форума представили широкий спектр продукции: от товаров для здорового питания до высокотехнологичного оборудования в сфере оборонной промышленности. В форуме также приняли участие представители Колледжа Подмосковья - они рассказали о готовности оказать химкинским компаниям содействие в подборе квалифицированных кадров. Целью форума является развитие малого и среднего бизнеса в округе, а также открытый диалог с местными органами власти. В рамках форума прошли выставки-презентации местных компаний и четыре панельные дискуссии. Подмосковные бизнесмены, представители органов власти, руководители государственных и общественных организаций, оказывающих поддержку предпринимательству, а также представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний рассказали об инструментах повышения экономического потенциала, взаимодействии бизнеса и общества, а также о молодёжном предпринимательстве. "В Химках предприниматели активны на пять с плюсом, потому что у нас есть всё – очень хорошая поддержка со стороны администрации и области, лояльное отношение контрольно-надзорных органов, а самое главное - трудовые ресурсы", – сказал руководитель общественной приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Андрей Центеров. В пресс-службе напомнили, что в Химках все бизнесмены имеют возможность получить необходимые услуги для начала и развития предпринимательской деятельности, подать заявки на получение мер поддержки как регионального, так и федерального уровней, а также обратиться за решением проблемных вопросов и урегулированием административных барьеров, возникающих при деятельности. Ранее городской округ стал абсолютным лидером среди муниципалитетов Московской области по двум ключевым показателям развития бизнеса – количеству субъектов малого и среднего предпринимательства и по темпу их роста. Кроме того, округ расположился на втором месте в рейтинге лучших городов для бизнеса в регионе по версии Forbes и на четвертом - по налоговым поступлениям от МСП.

https://ria.ru/20230929/reyting-1899438356.html

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московская область (подмосковье), химки